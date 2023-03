Kein anderes Horrorspiel hat sich so sehr auf Steam etabliert wie Dead by Daylight. Nun ist das Killer-Fest wieder im Angebot und prompt in den Steam-Charts. Wir fassen euch alle Neuigkeiten zum Multiplayer-Hit zusammen.

Dead by Daylight ist (mal wieder) ein Topseller

Es gibt Spiele, die sind so erfolgreich, das gefühlt jeder Gamer eine Kopie besitzt. Dead by Daylight ist so ein Fall. Seit nunmehr sieben Jahren ist das Horrorspiel auf Steam erhältlich und hat sich in dieser Zeit zu einer festen Größe auf Valves Plattform etabliert.

Zahlreiche Updates und eine treue Community haben DbD, wie es meistens abgekürzt wird, zum wahrscheinlich beliebtesten Horrorspiel überhaupt gemacht. Dafür sprechen auch die aktiven User-Zahlen. Laut der Seite Steam Charts spielen im Schnitt 30.000 User das Game täglich.

Und das sind nur die Zahlen für die PC-Fassung. Dead by Daylight ist auch auf allen gängigen Konsolen vertreten.

Aber nur auf Steam könnt ihr euch den Multiplayer-Hit aktuell für schlappe 7,99 Euro sichern. Oder noch besser: Ihr testet das Spiel einfach kostenlos.

Bis zum 13. März könnt ihr Dead by Daylight nämlich auch komplett kostenlos über Steam spielen. Wer danach Bock auf mehr hat, der kann auch weiterhin für 7,99 Euro zuschlagen. Der Sale geht nämlich noch bis zum 16. März.

Neuer DLC enttäuscht Predator-Fans

Für alte Hasen lohnt sich dagegen ein Wiedereinstieg, denn am 7. März wurde ein neuer Killer in das Spiel integriert: die Schädelhändlerin.

Die Investition von 11,99 Euro für das neue DLC-Paket („Tools of Torment“) will aber gut überlegt sein, denn bei der Community kommt die Erweiterung recht durchwachsen an: Nur jeder zweite Spieler ist mit dem DLC zufrieden.

Dead by Daylight | Tools Of Torment | Offizieller Trailer

Woran liegt das? Die Killerin wird als „Predator auf Wish bestellt“ beschrieben und drückt den Unmut der Fans darüber aus, dass es mit der echten Lizenz für den berühmten Weltraum-Killer offenbar nicht geklappt hat.

Zum Glück stehen euch aber genügend andere Killer zur Auswahl. Insofern lohnt sich ein Blick, besonders jetzt, wo viele Anfänger das Spiel ausprobieren.