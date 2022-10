Die Konzert-Saison 2023 nimmt weitere Formen an. Nun kündigen die Rock-Legenden Def Leppard mehrere Konzerte in Deutschland an. Begleitet werden sie von weiteren Urgesteinen, Mötley Crüe. Der Ticket-Vorverkauf für die Deutschland-Termine startet in Kürze.

Im Rahmen der Welt-Tournee kommen Def Leppard und Mötley Crüe für drei Open-Air-Termine nach Deutschland. Der offizielle Vorverkauf für die Tickets startet am Freitag, den 28. Oktober. Bereits vorher gibt es bei verschiedenen Anbietern ein begrenztes Kontingent im Pre-Sale.

Def Leppard & Mötley Crüe Tour 2023: Wann gibt es Tickets?

So können Fans bereits ab Mittwoch, den 26. Oktober über die „PayPal Prio Tickets“ oder MagentaMusik Karten kaufen. Bei Ticketmaster geht es der Vorverkauf schon einen Tag vor dem offiziellen Verkaufsstart am Donnerstag, den 27. Oktober, los. An allen Tagen werden die Tickets im jeweiligen Online-Shop ab 10 Uhr freigeschaltet. Die Vorverkaufs-Termine im Überblick:

Der Teaser bereitet auf die anstehende Tour vor:

Tickets solltet ihr nur über die offiziellen Verkaufswege kaufen. Vermeidet es vor allem, bei Anbietern wie Viagogo oder Ticketbande einzukaufen. Hierbei handelt es sich um Drittanbieter, bei denen die Karten oft teurer sind. Unter anderem geht Rammstein gerichtlich gegen Viagogo vor.

Wo spielen Def Leppard & Mötley Crüe 2023 in Deutschland?

An diesen Terminen machen Def Leppard und Mötley Crüe Halt in Deutschland:

05.2023: Sparkassenpark, Mönchengladbach

05.2023: Königsplatz, München

06.2023: Expo Plaza, Hannover

Neben vielen legendären Songs aus der Musikgeschichte wird es sicherlich auch einige Songs vom im Mai 2022 erschienenen Def-Leppard-Album „Diamond Star Halos“ zu hören geben (bei Amazon ansehen). Das letzte Mötley-Crüe-Album ist bereits etwas älter. „Saints of Los Angeles“ erschien bereits im Jahr 2008. Die Bands freuen sich schon auf die anstehenden Europa-Termine. So heißt es von Seiten von Mötley Crüe:

„Es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht, diesen Sommer im Rahmen der Stadiontour in Nordamerika zu spielen, und jetzt brennen wir darauf, die Show mit The WORLD Tour 2023 auch in anderen Teilen der Welt zu präsentieren. Crüeheads in Lateinamerika und Europa: Macht euch bereit! Denn als nächstes seid ihr dran, und wir können es kaum erwarten, euch alle im nächsten Jahr wiederzusehen!“

Ab dem kommenden Mittwoch, den 26. Oktober, habt ihr die Chance, euch ein Ticket für die Kombo-Tour mit Def Leppard und Mötley Crüe zu sichern. In der gleichen Woche startet auch der Vorverkauf für die Iron-Maiden-Konzerte in Deutschland.