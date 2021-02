Viele haben noch gar keine PlayStation 5, andere haben dafür eine ganz besondere – zumindest einer. YouTuber ZHC besitzt offiziell die größte und funktionierende Next-Gen-Konsole inklusive passendem Controller. Sein Team und er haben damit Gigantisches angestellt.

Rund 70.000 US-Dollar hat er dafür ausgegeben, doch nun ist YouTuber ZHC Besitzer der größten PlayStation 5 der Welt. Sie ist drei Meter hoch, wiegt 227 Kilo und funktioniert tatsächlich, das steht sogar im Guinness Buch der Weltrekorde. Für diese riesige Konsole benötigt man natürlich auch einen passenden Controller und ja, auch dieser ist dabei und funktioniert, obwohl dieser ganzen Körpereinsatz und mehrere Spieler benötigt.

Mit dem Bau dieser PlayStation 5 war das Projekt allerdings noch nicht beendet, immerhin bietet so eine große Konsole ordentlich Platz, um sie zu bemalen und zu verschönern. Um das Ganze noch spannender zu machen, trat er dabei gegen sein Team an und erstellte eine 100-Stunden-Challenge, bei der lustige Spiele, lange Streams und viel Farbe ins Spiel kamen. Am Ende durfte eine Jury darüber entscheiden, wer der PS5 den schönsten Look verpasst hat.

Ein Mammut-Projekt mit viel Herz und Spaß.

Auch an andere wurde gedacht

Obwohl er bereits für den Bau rund 70.000 US-Dollar ausgegeben hat, hat ZHC die Produktion des Videos am Ende noch viel mehr gekostet. Zahlreiche Konsolen (in Originalgröße) und mehrere Spiele wie Sackboy: A Big Adventure und Bugsnax wurden gekauft, um sie seinem Team, seinen Unterstützern und vor allem bedürftigen Kindern zu schenken – eine liebe Geste.

Die große PlayStation war übrigens nicht sein erstes Projekt in dieser Größenordnung und es wird vermutlich auch nicht das Letzte gewesen sein.