Die Plattform Steam gehört zu den beliebtesten Anlaufstellen der PC-Spieler. Spiele sowie Informationen sind schnell gefunden und ausführliche Rezensionen anderer Spieler stehen zur Verfügung, was die Kaufentscheidung durchaus erleichtern kann. Welche Spiele sind im Moment besonders beliebt? Wir stellen euch die 10 vor, die derzeit am häufigsten gekauft werden.

Steam Facts

Steam: Welche Spiele führen die Topseller an?

Es gibt Dauerbrenner wie CS:GO, die befinden sich seit Jahren weit oben auf der Einkaufsliste der Gamer. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel Total War: Rome Remastered. Dieses Spiel erschien erst vor wenigen Tagen und wird Steam aus den Händen gerissen wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - Euro Truck Simulator 2: Iberia

Offizielle Beschreibung: Die Iberische Halbinsel ist voller reicher und vielfältiger Landschaften, von halbtrockenen südöstlichen Wüsten bis zu den grünen Nadelwäldern. Iberien ist die Heimat zahlreicher historischer Dörfer und Städte, enger Gassen, alter Kirchen und beeindruckender Burgen. Besucht die Hauptstadt Spaniens, Madrid, die Küstenhauptstadt Lisboa, eine Vielzahl von Küstenstädten wie Málaga und Olhão und viele Städte im Landesinneren. Seid ein wichtiger Teil der starken Exportwirtschaft und liefert Fracht von Iberia durch Europa.

Achtung! Bei Euro Truck Simulator 2: Iberia handelt es sich um einen Zusatzinhalt für das Basisspiel Euro Truck Simulator 2.

Euro Truck Simulator 2 Iberia bei Steam

9. Platz - Resident Evil Village Deluxe Edition

Offizielle Beschreibung: Einige Jahre nach den schrecklichen Ereignissen im von der Kritik gefeierten Resident Evil 7 biohazard beginnt in Resident Evil Village die völlig neue Storyline mit Ethan Winters und seiner Frau Mia, die friedlich an einem neuen Ort leben, frei von ihren vergangenen Albträumen. Gerade als sie ihr neues gemeinsames Leben aufbauen, ereilt sie erneut eine Tragödie.

Die Deluxe Edition enthält folgende Inhalte:

Resident Evil Village

Resident Evil Re:Verse

Trauma-Pack*

*Das Trauma-Pack enthält Erinnerungsstücke wie die „Samurai Edge“-Waffe, das „Mr. Everywhere“-Accessoire, einen Bildschirmfilter, spezielle Safe-Room-Hintergrundmusik und viele weitere Gegenstände, die das Resident Evil Village-Erlebnis erweitern.

Resident Evil Village Deluxe Edition bei Steam

Übrigens: Wenn ihr wissen möchtet, mit wie viel Spielzeit ihr rechnen könnt, empfehlen wir euch Resident Evil Village: So lange wird euch der Horror-Schocker fesseln.

8. Platz - NieR Automata



Offizielle Beschreibung: NieR: Automata erzählt die Geschichte der Androiden 2B, 9S und A2 und deren Kampf um die Rückeroberung der von mächtigen Maschinen überrannten Dystopie.

Nier Automata bei Steam

Übrigens: Bis zum 6. Mai 2021 bekommt ihr NieR Automata bei Steam für 19,99 Euro statt 39,99 Euro, spart also satte 50 %.

7. Platz - Outriders

Offizielle Beschreibung: Outriders ist ein RPG-Action-Adventure und Koop-Shooter für 1-3 Spieler mit Drop-In-Drop-Out-Mechanik. Überlebt im originellen, düsteren und verzweifelten Sci-Fi-Universum.

Outriders bei Steam

6. Platz - Valheim

Offizielle Beschreibung: Valheim ist ein brutales 1-10 Spieler Multiplayer-Erkundungs- und Survivalspiel in einem prozedural generierten Fegefeuer inspiriert von der Kultur der Wikinger. Schreibt beim Kämpfen, Bauen und Erobern eine Saga, die Odins Gunst würdig ist.

Valheim bei Steam

Was macht Valheim so besonders? Wir zeigen es euch:

5. Platz - Resident Evil Village

Offizielle Beschreibung: Einige Jahre nach den schrecklichen Ereignissen im von der Kritik gefeierten Resident Evil 7 biohazard beginnt in Resident Evil Village die völlig neue Storyline mit Ethan Winters und seiner Frau Mia, die friedlich an einem neuen Ort leben, frei von ihren vergangenen Albträumen. Gerade als sie ihr neues gemeinsames Leben aufbauen, ereilt sie erneut eine Tragödie.

Resident Evil Village erscheint voraussichtlich am 7. Mai 2021.

Resident Evil Village bei Steam

4. Platz - It Takes Two

Offizielle Beschreibung: Begebt euch in It Takes Two auf die verrückteste Reise eures Lebens. Ladet mit dem kostenlosen Freunde-Pass einen Freund ein und arbeitet in einer enormen Vielzahl chaotisch-vergnüglicher Herausforderungen zusammen.

It Takes Two bei Steam

3. Platz - Iron Harvest

Offizielle Beschreibung: Iron Harvest ist ein klassisches Echtzeit-Strategiespiel mit einer epischen Einzelspieler-Kampagne, Multiplayer & Koop, angesiedelt in der alternativen Realität von 1920+.

Iron Harvest bei Steam

Wenn ihr mehr zu Iron Harvest wissen möchtet, empfehlen wir euch unsere umfangreiche Review.

Übrigens: Bis zum 3. Mai 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 24,99 Euro statt 49,99 Euro, spart also satte 50 %.

2. Platz - Total War: Rome Remastered

Offizielle Beschreibung: Total War Rome Remastered lässt euch das Vermächtnis der preisgekrönten Strategiespielserie neu erleben. Remastered auf 4K mit zahlreichen Verbesserungen an der Grafik sowie Verfeinerungen am Gameplay ist es an der Zeit, einen echten Klassiker neu zu erleben. Nicht jeder bekommt eine zweite Chance, das Römische Reich zu erobern.

Total War Rome Remastered bei Steam

1. Platz - Counter-Strike: Global Offensive – Operation Zerbrochener Reißzahn

Offizielle Beschreibung: Werdet Teil des Gefechts und nehmt an Operation Zerbrochener Reißzahn teil. Spielt die brandneue Spielmodi „Rückeroberung“ und „Zerbrochener Reißzahn Premium“. Spielt neue Karten in einer Vielzahl von Spielmodi und verfolgt eure Leistungen in euren Operationsstatistiken.

Achtung! CS:GO – Operation Broken Fang ist ein Zusatzinhalt, für den die Steam-Version des Hauptspiels Counter-Strike: Global Offensive benötigt wird.

CS:GO Operation Broken Fang bei Steam

