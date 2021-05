Die Plattform Steam gehört zu den beliebtesten Anlaufstellen von PC-Spielern. Spiele sowie Informationen dazu sind schnell gefunden und ausführliche Rezensionen aus der Community stehen zur Verfügung, was die Kaufentscheidung erleichtern kann. Welche Spiele werden im Moment häufig gekauft? Wir stellen euch die 10 vor, die gerade besonders beliebt sind.

Steam: Welche Spiele verkaufen sich am besten?

Es gibt Dauerbrenner wie CS:GO, die befinden sich seit Jahren weit oben auf der Einkaufsliste der Gamer. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel das Aufbauspiel Before We Leave. Dieses Spiel erschien erst vor wenigen Tagen und wird Steam aus den Händen gerissen wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - Deep Rock Galactic

Offizielle Beschreibung: Deep Rock Galactic ist ein Koop-FPS für 1-4 Spieler mit knallharten Weltraumzwergen, 100% zerstörbaren Umgebungen, prozedural generierten Höhlen und endlosen Horden von Alien-Monstern.

Übrigens: Bis zum 22. Mai 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 17,99 Euro statt 29,99 Euro, ihr spart also satte 40 %.

9. Platz - Valheim

Offizielle Beschreibung: Valheim ist ein brutales Erkundungs- und Überlebensspiel für 1-10 Spieler, angesiedelt in einem prozedural generierten Fegefeuer, inspiriert von der Wikingerkultur. Kämpft, baut und erobert euch euren Weg zu einer Saga, die Odins Schirmherrschaft würdig ist!

So steigt ihr gut in das Spiel ein:

8. Platz - Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle

Das Bundle enthält folgende Inhalte:

Resident Evil 7 biohazard

Resident Evil 7 Season Pass

Resident Evil Re:Verse

Resident Evil Village

Resident Evil Village Trauma Pack*

*Das Trauma-Pack enthält Erinnerungsstücke wie die „Samurai Edge“-Waffe, das „Mr. Everywhere“-Accessoire, einen Bildschirmfilter, spezielle Safe-Room-Hintergrundmusik und viele weitere Gegenstände, die das Resident Evil Village-Erlebnis erweitern.

7. Platz - It Takes Two

Offizielle Beschreibung: Begebt euch in It Takes Two auf die verrückteste Reise eures Lebens. Ladet einen Freund ein, um mit dem Friend's Pass kostenlos mitzumachen, und arbeitet gemeinsam an einer riesigen Vielfalt von fröhlich-verstörenden Gameplay-Herausforderungen.

6. Platz - BioMutant

Offizielle Beschreibung: BioMutant ist ein postapokalyptisches Kung-Fu-Rollenspiel mit offener Welt und einem einzigartigen Kampfsystem, in dem ihr Nahkampf, Schießen und Mutanten-Fähigkeiten miteinander kombinieren könnt.

Das Spiel erscheint am 25. Mai 2021 und kann bereits vorbestellt werden.

5. Platz - Before We Leave

Offizielle Beschreibung: Before We Leave ist ein gewaltfreies Städtebauspiel, das in einer gemütlichen Ecke des Universums spielt. Pflegt eure Peeps und ihre Umgebung, während ihr die Zivilisation neu aufbaut und wiederentdeckt. Besiedelt neue Länder und Planeten, während ihr hungrigen Raumwalen ausweicht.

Übrigens: Bis zum 20. Mai 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 13,49 Euro statt 17,99 Euro, spart also 25 %.

4. Platz - Resident Evil Village

Offizielle Beschreibung: Einige Jahre nach den schrecklichen Ereignissen im von der Kritik gefeierten Resident Evil 7 biohazard beginnt in Resident Evil Village die völlig neue Storyline mit Ethan Winters und seiner Frau Mia, die friedlich an einem neuen Ort leben, frei von ihren vergangenen Albträumen. Gerade als sie ihr neues gemeinsames Leben aufbauen, ereilt sie erneut eine Tragödie.

Übrigens: Wenn ihr wissen möchtet, mit wie viel Spielzeit ihr rechnen könnt, empfehlen wir euch Resident Evil Village: So lange wird euch der Horror-Schocker fesseln.

Wie hat es mit Resident Evil angefangen und was macht Village besonders? Wir zeigen es euch:

3. Platz - Subnautica: Below Zero

Offizielle Beschreibung: Taucht ein in ein eisiges Unterwasser-Abenteuer auf einem fremden Planeten. Below Zero spielt zwei Jahre nach dem ursprünglichen Subnautica. Kehrt zum Planeten 4546B zurück, um die Wahrheit hinter einer tödlichen Vertuschung aufzudecken. Überlebt, indem ihr Lebensräume baut, Werkzeuge herstellt und tiefer in die Welt von Subnautica eintaucht.

Übrigens: Wenn ihr mehr zu dem Spiel wissen möchtet, empfehlen wir euch Subnautica: Below Zero ist nahezu alles, was ihr wollt – wäre da nicht, na ja, Subnautica.

2. Platz - Final Fantasy 14 Online: Endwalker

Offizielle Beschreibung: Mit Endwalker erscheint am 23. November 2021 das nächste Addon für Final Fantasy 14 Online. Durchlebt den krönenden Abschluss der Geschichte um Hydaelyn und Zodiark und werdet mit einer Katastrophe konfrontiert, die alles bisher Dagewesene übertrifft. Reist zu weit entfernten Orten in Hydaelyn und sogar bis zum Mond.

Achtung! Um Endwalker spielen zu können, benötigt ihr das Basisspiel Final Fantay 14 Online.

1. Platz - Mass Effect Legendary Edition

Offizielle Beschreibung: Eine Person ist alles, was zwischen der Menschheit und der größten Bedrohung steht, der sie je gegenüberstand. Erlebt die Legende von Commander Shepard in der hochgelobten Mass Effect-Trilogie mit der Mass Effect Legendary Edition neu. Enthält Einzelspieler-Basisinhalte und über 40 DLCs aus den Spielen Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3, darunter Promo-Waffen, Rüstungen und Packs - remastered und optimiert für 4K Ultra HD.

Erlebt ein erstaunlich reichhaltiges und detailliertes Universum, in dem eure Entscheidungen tiefgreifende Auswirkungen auf die Handlung und den Ausgang hat.

Was sagt ihr denn zu den aktuellen Topsellern? Ist für euch die eine oder andere Überraschung und Inspiration dabei? Besucht uns gern auf Facebook und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.