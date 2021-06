Die Plattform Steam gehört zu den beliebtesten Anlaufstellen der PC-Spieler. Games und die passenden Informationen dazu sind schnell gefunden und ausführliche Rezensionen aus der Community stehen zur Verfügung, was die Kaufentscheidung durchaus erleichtern kann. Welche Spiele sind im Moment besonders beliebt? Wir stellen euch die 10 vor, die sich aktuell am besten bei Steam verkaufen.

Steam Facts

Steam: Welche Spiele führen die Topseller an?

Es gibt Dauerbrenner wie Borderlands 3, die befinden sich seit Jahren weit oben auf der Einkaufsliste der Gamer. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel das Free-to-Play-Rollenspiel Lost Ark. Dieses Spiel erscheint voraussichtlich im Herbst und wird Steam aus den Händen gerissen wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - Battlefield 2042

Offizielle Beschreibung: Battlefield 2042 ist ein Ego-Shooter, der die Rückkehr zur ikonischen All-Out-Kriegsführung der Franchise markiert. In einer von Unordnung geprägten Welt der nahen Zukunft müsst ihr euch anpassen und mithilfe eures Trupps und eines hochmodernen Arsenals die sich dynamisch verändernden Schlachtfelder überwinden.

Battlefield 2042 erscheint voraussichtlich am 23. Oktober 2021 und kann bereits vorbestellt werden.

9. Platz - Two Point Hospital Healthy Collection Vol. 4

Offizielle Beschreibung: Entwerft in Two Point Hospital atemberaubende Krankenhäuser, heilt seltsame Krankheiten und managet lästiges Personal, während ihr eure aufstrebende Gesundheitsorganisation über Two Point County verteilt.

Die Healthy Collection beinhaltet:

Two Point Hospital

Two Point Hospital: Bigfoot

Two Point Hospital: Pebberley Island

Two Point Hospital: Close Encounters

Two Point Hospital: Off the Grid

Two Point Hospital: Culture Shock

Für das gesamte Bundle zahlt ihr bei Steam derzeit 44,95 Euro 21,58 Euro, spart also 52 %.

8. Platz - It Takes Two

Offizielle Beschreibung: Begebt euch in It Takes Two auf die verrückteste Reise eures Lebens. Ladet einen Freund ein, um mit dem Friend's Pass kostenlos mitzumachen, und arbeitet gemeinsam an einer riesigen Vielfalt von fröhlich-verstörenden Gameplay-Herausforderungen.

Übrigens: Bis zum 14. Juni 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 39,99 Euro 29,99 Euro, ihr spart also 25 %.

7. Platz - Lost Ark Silver Founder's Pack

Offizielle Beschreibung: Begebt euch auf eine Odyssee nach der verlorenen Lade in einer riesigen, lebendigen Welt: Erkundet neue Länder, sucht nach verlorenen Schätzen und stellt euch in diesem actiongeladenen Free-to-Play-Rollenspiel spannenden Kämpfen.

Das Silver Founder's Pack enthält:

Lost Ark

Silver Founder's Pack (Zahlreiche Boni)

Lost Ark soll im Herbst 2021 erscheinen und kann bereits vorbestellt werden. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt.

6. Platz - Two Point Hospital

Offizielle Beschreibung: Entwerft atemberaubende Krankenhäuser, heilt seltsame Krankheiten und managet lästiges Personal, während ihr eure aufstrebende Gesundheitsorganisation über Two Point County verteilt.

Übrigens: Bis zum 14. Juni 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 34,99 Euro 8,74 Euro, ihr spart also 75 %.

5. Platz - Going Medieval

Offizielle Beschreibung: Steckt euren Bereich in dieser Siedlungsbau-Simulation ab und überlebt ein turbulentes Mittelalter. Errichtet eine mehrstöckige Festung in einem von der Wildnis zurückeroberten Land, verteidigt euch gegen Überfälle und haltet eure Dorfbewohner bei Laune, während ihr Leben von der Welt um sie herum geprägt wird.

4. Platz - Call to Arms: Gates of Hell - Ostfront

Offizielle Beschreibung: Call to Arms bietet eine innovative Mischung aus Echtzeitstrategie und 3rd- sowie 1st-Person-Steuerung. Angesiedelt in der Zeit der modernen Kriegsführung, bietet das Spiel realistisch modellierte Fahrzeuge und schwere Waffen. Kommandiert eure Truppen zum Sieg oder kämpft selbst im 3rd- oder 1st-Person-Action-Modus.

Call to Arms: Gates of Hell - Ostfront beinhaltet:

Call to Arms

Call to Arms: Gates of Hell - Ostfront

3. Platz - Lost Ark Platinum Founder's Pack

Offizielle Beschreibung: Begebt euch auf eine Odyssee nach der verlorenen Lade in einer riesigen, lebendigen Welt: Erkundet neue Länder, sucht nach verlorenen Schätzen und stellt euch in diesem actiongeladenen Free-to-Play-Rollenspiel spannenden Kämpfen.

Das Platinum Founder's Pack enthält:

Lost Ark

Platinum Founder's Pack (Zahlreiche Boni)

Lost Ark soll im Herbst 2021 erscheinen und kann bereits vorbestellt werden. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt.

2. Platz - We Are Football Edition „Bundesliga“

Offizielle Beschreibung: Führt euren Fußballverein durch nationale Meisterschaften und zu internationalem Ruhm. Übernehmt als Manager ein etabliertes Männer- oder Frauenteam eurer Wahl oder bringt ein kleines Team in die große Liga.

We Are Footballd Edition „Bundesliga“ enthält:

We Are Football

Bundesliga

2. Bundesliga

FLYERALARM Frauen-Bundesliga

Frauen 2. Bundesliga

DFB Cup

Supercup

1. Platz - We Are Football

Offizielle Beschreibung: Führt euren Fußballverein durch nationale Meisterschaften und zu internationalem Ruhm. Übernehmt als Manager ein etabliertes Männer- oder Frauenteam eurer Wahl oder bringt ein kleines Team in die große Liga.

Was sagt ihr denn zu den aktuellen Topsellern? Ist für euch die eine oder andere Überraschung und Inspiration dabei?