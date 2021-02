Steam gehört noch immer zu den meistbesuchten Plattformen für PC-Spieler, um sich über Spiele zu erkundigen oder sie zu kaufen. Welche werden aktuell am häufigsten gekauft? Wir haben für euch die Top 10 zusammengefasst.

Steam: Welche Spiele sind gerade besonders beliebt?

Es gibt Spiele wie GTA 5 und CS:GO, die befinden sich seit Jahren weit oben in den Topsellern. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel das Survival-Spiel Valheim. Das erschien erst vor ein paar Wochen, wird Steam aber aus den Händen gerissen wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - Cyberpunk 2077

Offizielle Beschreibung: Cyberpunk 2077 ist ein Open-World-Action-Adventure, das in der Megalopolis Night City spielt. Ihr sucht als V, einem gesetzlosen Söldner, nach einem einzigartigen Implantat – dem Schlüssel zur Unsterblichkeit. Entdeckt eine riesige Stadt, in der eure Entscheidungen alles verändern werden.

Übrigens: Cyberpunk 2077 gibt es auch für die PS4:

CYBERPUNK 2077 - DAY 1 Edition - (kostenloses Upgrade auf PS5) - [PlayStation 4]

9. Platz - Rust

Offizielle Beschreibung: Im Survival-Spiel Rust ist es euer einziges Ziel zu überleben. Überwindet Kämpfe wie Hunger, Durst und Kälte. Errichtet ein Feuer. Baut einen Unterschlupf und vor allem: Schützt euch vor anderen Spielern.

8. Platz - Grand Theft Auto 5: Premium Edition

Offizielle Beschreibung: Als sich ein junger Straßengauner, ein ehemaliger Bankräuber und ein beängstigender Psychopath in Schwierigkeiten befinden, müssen sie eine Reihe von gefährlichen Überfällen durchziehen, um in einer Stadt zu überleben, in der sie niemandem vertrauen können – am allerwenigsten einander.

GTA Online: Erkundet eine ständig wachsende Welt voller Wahl- und Gameplaymöglichkeiten, während ihr in diesem ultimativen gemeinsamen Online-Erlebnis in der kriminellen Hierarchie von Los Santos und Blaine County aufsteigt.

Die Grand Theft Auto V: Premium Edition beinhaltet den kompletten Story-Modus von Grand Theft Auto V, kostenlosen Zugang zur ständig wachsenden Welt von Grand Theft Auto Online mit allen existierenden Updates und Inhalten wie The Cayo Perico Heist, The Diamond Casino & Resort, The Diamond Casino Heist, Gunrunning und vielen mehr. Ebenfalls enthalten ist das Criminal Enterprise Starter Pack, der schnellste Weg, um euer kriminelles Imperium in GTA Online anzukurbeln.

Übrigens: GTA 5 gibt es auch für die PS4 und bis zum 18. Februar 2021 bekommt ihr die Premium Edition für 14,69 Euro statt 34,99 Euro.

GTA 5 - Premium Edition im PlayStation Store

7. Platz - 鬼谷八荒 (Tale of Immortal)

Offizielle Beschreibung: Tale of Immortal ist ein Open-World-Sandkasten-Spiel, das auf chinesischer Mythologie und Kultivierung basiert. Ihr werdet wachsen, um unsterblich zu werden, erobert die Bestien der Berge und der Jahreszeiten. Trefft eure Entscheidungen sorgfältig und ergreift euer eigenes Schicksal.

6. Platz - Baldur's Gate 3



Offizielle Beschreibung: Baldur's Gate 3 ist das dritte Hauptspiel der „Baldur's Gate“-Serie, das auf dem Pen-&-Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons basiert. Stellt eure Gruppe zusammen und kehrt in die Vergessenen Reiche zurück. Erlebt eine Geschichte von Freundschaft und Verrat, von Opfer und Überleben – und die Verlockung absoluter Macht.

Übrigens: Baldur's Gate und Baldur's Gate 2 gibt es auch für die PS4 und bis zum 11. März 2021 bekommt ihr das Set im PlayStation Store für 27,49 Euro statt 54,99 Euro.

Baldur's Gate und Baldur's Gate 2 im PlayStation Store

5. Platz - Counter-Strike: Global Offensive – Operation Zerbrochener Reißzahn

CS:GO – Operation Broken Fang ist ein Zusatzinhalt, für den die Steam-Version des Hauptspiels Counter-Strike: Global Offensive benötigt wird.

Offizielle Beschreibung: Werdet Teil des Gefechts und nehmt an Operation Zerbrochener Reißzahn teil. Spielt die brandneue Spielmodi „Rückeroberung“ und „Zerbrochener Reißzahn Premium“. Spielt neue Karten in einer Vielzahl von Spielmodi und verfolgt eure Leistungen in euren Operationsstatistiken.

4. Platz - Breathedge

Offizielle Beschreibung: Breathedge ist ein Surival-Spiel im offenen Weltraum. Entdeckt zusammen mit eurem unsterblichen Huhn die Wahrheit hinter einem plötzlichen Raumschiffunfall. Stellt Werkzeuge her, steuert Fahrzeuge und sogar Raumstationen, um zu überleben und das Wrack zu erkunden.

3. Platz - Outriders

Offizielle Beschreibung: Outriders ist ein RPG-Action-Adventure und Koop-Shooter für 1-3 Spieler mit Drop-In-Drop-Out-Mechanik. Überlebt im originellen, düsteren und verzweifelten Sci-Fi-Universum.

Übrigens: Outriders erscheint am 1. April auch für die PS5 und kann bereits vorbestellt werden.

Outriders im PlayStation Store

2. Platz - Stardew Valley

Offizielle Beschreibung: Stardew Valley ist eine Farmsimulation. Euer Großvater hat euch eine alte Farm hinterlassen. Ausgestattet mit Wergzeugen, die ihre besten Tage hinter sich haben, und ein paar Münzen beginnt ihr ein neues Leben. Baut Gemüse und Früchte an, freundet euch mit den Dorfbewohnern an und stellt euch der Mine, auf der zahlreiche Gefahren auf euch lauern.

Übrigens: Stardew Valley gibt es auch für die PS4.

Stardew Valley im PlayStation Store

1. Platz - Valheim

Offizielle Beschreibung: Valheim ist ein brutales 1-10 Spieler Multiplayer-Erkundungs- und Survivalspiel in einem prozedural generierten Fegefeuer inspiriert von der Kultur der Wikinger. Schreibt beim Kämpfen, Bauen und Erobern eine Saga, die Odins Gunst würdig ist.