Die Plattform Steam gehört zu den beliebtesten Anlaufstellen der PC-Spieler. Die verschiedensten Spiele und die passenden Informationen dazu sind schnell gefunden, was die Kaufentscheidung durchaus erleichtern kann. Hin und wieder befinden sich unter den Topsellern auch tolle Angebote. ​Wir stellen euch die 10 Spiele vor, die sich derzeit am besten verkaufen.

Steam Facts

Steam: Welche Spiele führen die Topseller an?

Es gibt Dauerbrenner wie CS:GO, die befinden sich seit Wochen auf der Einkaufsliste der Gamer. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel Farming Simulator 2022. Dieses Spiel erscheint erst morgen und verkauft sich wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 in den Steam-Topsellern vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - CS:GO - Operation Riptide

CS:GO - Operation Riptide, "Fowl Play"

Offizielle Beschreibung: Taucht ein in die Operation Riptide! Neue Herausforderungen warten auf euch, mit neuen Karten, neuen Spielmodus-Optionen und den brandneuen privaten Warteschlangen! Das Missionssystem von Operation Riptide wurde überarbeitet: Erfüllt eure wöchentlichen Missionen und wählt aus einer Vielzahl von Belohnungen, darunter neue Agenten, Waffensammlungen, Aufkleber und Aufnäher.

Achtung! Bei CS:GO-Operation Riptide handelt es sich um eine Erweiterung. Ihr benötigt das Basisspiel, um sie nutzen zu können.

9. Platz - Ruined King: A League of Legends Story

Ruined King: A League of Legends Story | Official Launch Trailer

Offizielle Beschreibung: Organisiert eine Gruppe von „League of Legends“-Champions, erkundet Bilgewater und setzt die Segel zu den Schatteninseln, um die Geheimnisse des tödlichen Schwarzen Nebels in diesem fesselnden rundenbasierten Rollenspiel zu lüften.

8. Platz - Death Stranding

DEATH STRANDING PC – Launch Trailer

Offizielle Beschreibung: Vom legendären Spieleentwickler Hideo Kojima kommt ein völlig neues, das Genre sprengendes Erlebnis. Sam Bridges muss sich einer Welt stellen, die durch Death Stranding völlig verändert wurde. Er trägt die unzusammenhängenden Überreste unserer Zukunft in seinen Händen und begibt sich auf eine Reise, um die zerstörte Welt Schritt für Schritt wieder zusammenzufügen.

Übrigens: Das Spiel bekommt ihr bei Steam im Moment für 17,99 Euro statt 59,99 Euro, ihr spart also 70 %!

Für die PS5 erschien der Director's Cut mit zusätzlichen Inhalten. Auch hier könnt ihr derzeit sparen!

Death Stranding Director's Cut [PlayStation 5]

7. Platz - Myth of Empires

Myth of Empires Announcement Trailer

Offizielle Beschreibung: Myth of Empires ist ein Multiplayer-Sandbox-Spiel. Mit einem hohen Maß an Freiheit kämpft ihr um euer Überleben und um euren Platz in einer vom Krieg zerrissenen Welt. Baut Festungen, führt Armeen in gewaltige Schlachten an, belagert feindliche Städte und errichtet euer eigenes Imperium!

6. Platz - Age of Empires IV

Age of Empires IV - Official Gameplay Trailer

Offizielle Beschreibung: Eines der beliebtesten Echtzeit-Strategiespiele kehrt mit Age of Empires IV zu neuem Ruhm zurück und versetzt euch in den Mittelpunkt epischer historischer Schlachten, die die Welt geprägt haben.

5. Platz - Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 Official Announce Trailer

Offizielle Beschreibung: Euer ultimatives Horizon-Abenteuer wartet auf euch! Erkundt die lebendigen und sich ständig verändernden Landschaften Mexikos mit grenzenlosem Fahrspaß in Hunderten der besten Autos der Welt.

4. Platz - Farming Simulator 22 - Year 1 Season Pass

Dieser Season Pass enthält:

Zetor 25 K

PACK 1: Neue Fahrzeuge für deine Farm!

PACK 2: Das wird dich verrückt machen!

PACK 3: Erledige die Dinge effizienter!

ERSTE ERWEITERUNG: Eine neue Karte und eine Fülle von Maschinen warten auf euch!

Achtung! Bei Year 1 Season Pass handelt es sich um eine Erweiterung für Farming Simulator 22. Ihr benötigt das Basisspiel, um sie nutzen zu können.

3. Platz - Farming Simulator 22 - Year 1 Bundle

Dieses Bundle enthält:

Landwirtschafts-Simulator 22

Zetor 25 K

PACK 1: Neue Fahrzeuge für deine Farm!

PACK 2: Das wird dich verrückt machen!

PACK 3: Erledige die Dinge effizienter!

ERSTE ERWEITERUNG: Eine neue Karte und eine Fülle von Maschinen warten auf euch!

2. Platz - Battlefield 2042

Battlefield 2042 – Offizieller Gameplay-Trailer

Offizielle Beschreibung: Battlefield 2042 ist ein Ego-Shooter, der die Rückkehr zur kultigen, totalen Kriegsführung der Franchise markiert. In einer Welt der nahen Zukunft, die von Unordnung geprägt ist, müsst ihr euch anpassen und die sich dynamisch verändernden Schlachtfelder mit Hilfe eures Teams und einem hochmodernen Arsenal überwinden.

1. Platz - Farming Simulator 22

Farming Simulator 22 - ‘It’s a calling’ (Cinematic Trailer)

Offizielle Beschreibung: Jetzt mit dem spannenden Zusatz von saisonalen Zyklen! Neue Maschinenkategorien und Feldfrüchte erweitern das Spielerlebnis um neue Spielmechanismen.

Das Spiel erscheint am 22. November 2021.

(Quelle: Steam)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).