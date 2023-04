Eine der besseren Star-Wars-Serien bekommt jetzt von Disney+ grünes Licht für eine Verlängerung. Leider steht dann jetzt auch schon das Ende von „Star Wars: The Bad Batch“ fest, denn nach der 3. Staffel geht es nicht mehr weiter.

Auch wenn aktuell vor allem „The Mandalorian“ im Fokus der Star-Wars-Fans steht, Disney+ hat auch nicht minder interessante, animierte Serien aus einer weit, weit entfernten Galaxis im Angebot.

Noch eine letzte finale Staffel: Disney+ verlängert „Star Wars: The Bad Batch“

„Star Wars: The Bad Batch“ richtet sich daher auch nicht ausschließlich an ein jüngeres Publikum, sondern bietet auch älteren Fans jede Menge Unterhaltung. Erst kürzlich endete die 2. Staffel mit einem fiesen Cliffhanger (bei Disney+ ansehen). Jetzt steht fest, es wird eine dritte Staffel geben. Bekannt gegeben wurde dies im Zuge der „Star Wars Celebration“, dem weltgrößten Fan-Treffen.

Bereits im nächsten Jahr soll es neue Folgen geben. Die greifen die Ereignisse der letzten Staffel auf und begleiten die illustre Truppe auf eine besondere Rettungsmission. Leider aber enden damit vorerst auch die Abenteuer der revoltierenden Klonkrieger, denn die 3. Staffel wird gleichzeitig auch die letzte Staffel sein. Weitere Staffeln von „Star Wars: The Bad Batch“ wird es auf Disney+ demnach nicht mehr geben.

Erst Ende März wurde die zweite Staffel beendet:

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 2 Trailer Deutsch

Schon zwei Jahre gute Unterhaltung

Die erste Staffel von „Star Wars: The Bad Batch“ startete pünktlich zum sogenannten „Star Wars Day“ am 4. Mai 2021. Auf eine 2. Staffel mussten Fans etwas länger warten, denn erst am 4. Januar 2023 ging es weiter. Irgendwann 2024 steht dann das große Finale ins Haus.

Bei den Zuschauern und den Kritikern kommt die animierte Serie in jedem Fall gut an. Eine IMDb-Bewertung von 7,8 bei maximal 10 möglichen Punkten ist sehr gut. Noch deutlicher das Votum bei Rotten Tomatoes – 88 Prozent gibt es von den Profis, 84 Prozent positives Votum von den Zuschauern.