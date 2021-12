Dying Light 2 kommt tatsächlich nach Deutschland, jedoch nur digital und in einer geschnittenen Fassung. Diese Entscheidung sei nötig gewesen, allerdings hat sie auch schwere Folgen für alle Spieler hierzulande.

Dying Light 2 erscheint geschnitten

Das Zombie-Parkour-Abenteuer hat es wirklich nicht leicht. Schon der Vorgänger hatte wenig Glück und landete hierzulande auf dem Index. Das hatte zuletzt sogar Konsequenzen für weitere Länder. Dying Light 2 Stay Human erleidet nicht dasselbe Schicksal und erscheint nächstes Jahr auch in Deutschland – aber nur in digitaler Form und in einer geschnittenen Fassung.

In einer Pressemitteilung erklärt Techland, dass trotz zahlreicher Versuche und unter Ausschöpfung aller dem Unternehmen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel die ungeschnittene Version von Dying Light 2 nicht die erforderliche USK-Einstufung erhalten habe. Deshalb erscheint eine angepasste Version des Open-World-Spiels in Deutschland, die leider einige Abstriche machen muss.

Weniger brutal und Konsequenzen für Koop

Zum einen wird in der deutschen Version das Enthaupten und Zerstückeln von menschlichen Gegnern nicht möglich sein und neutrale NPCs können nicht getötet werden. Techland verspricht aber, dass dies keine Auswirkungen auf die Story, den Spielfortschritt und das grundlegende Gameplay haben werde.

Zum anderen werdet ihr beim Koop-Modus zunächst einstecken müssen, denn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wird es euch nur möglich sein, mit anderen Besitzern der geschnittenen deutschen Version zusammen zu spielen. Techland arbeitet aber daran, dass alle Spieler weltweit gemeinsam durch die postapokalyptische Welt rasen und Zombies ein paar gezielte Tritte verpassen können.

Das Unternehmen möchte auch weitere Versionen des Spiels bei der USK einreichen, um ein besseres Ergebnis für den deutschen Markt zu erzielen. Deutsche Spieler können aber über Umwege die ungeschnittene Version spielen. Denn die deutschsprachige, physische Uncut-Version des Spiels wird in Österreich und der Schweiz erhältlich sein.

Dying Light 2 Stay Human erscheint voraussichtlich am 4. Februar 2022 für PC und Konsolen.