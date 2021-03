Blood of Zeus war für Netflix ein voller Erfolg – viele weitere Serien im Anime-Stil sollen jetzt folgen.

Netflix startet eine riesige Anime-Offensive, bei der auch wir profitieren könnten. Laut der Nachrichtenseite Bloomberg sollen bis zu 40 neue Anime-Titel auf den Markt kommen. Die Frage ist dann nur, wie viele davon auch im deutschen Netflix-Angebot auftauchen. Einige Titel wurden bereits bestätigt.

Netflix startet riesige Anime-Offensive – bis zu 40 neue Titel

Der Streaming-Markt in Asien wächst rasant. Die Hälfte der dortigen Netflix-Nutzer scheint dabei eine Vorliebe für Animes zu haben, die Hälfte der 5 Millionen japanischen Haushalte mit Netflix-Account schaut wöchentlich im Schnitt fünf Stunden lang Animes. Der Streaming-Dienst will diese Chance nutzen und startet eine Offensive, von der jeder Anime-Fan profitieren könnte.

Auf einer virtuellen Messe in Japan verkündet Netflix, die Nutzer noch in diesem Jahr mit 40 neuen Animes zu versorgen. Taiki Sakurai – der Chef-Anime-Produzent von Netflix – meinte laut Bloomberg in einem Interview:

„Wir wollen stolz darauf sein können, das Top-Unterhaltungsziel mit guten Qualitätsinhalten darzustellen . Das Wachstum unseres Geschäfts ist direkt mit dem Wachstum unseres Anime-Angebotes verbunden.“

Ob und wie stark der europäische Markt allerdings von dieser Anime-Flut profitieren kann, ist fraglich. Netflix versorgt seine Nutzer diesbezüglich nur scheibchenweise mit Infos. Sollten die neuen Angebote allerdings nicht in Deutschland verfügbar sein, könnt ihr euch dank VPN einfach in andere Regionen einwählen und das dortige Streaming-Angebot durchstöbern.

Allerdings gibt es Hoffnung – zwei neue Animes erwarten euch bereits im April 2021 im deutschen Netflix-Angebot. Dabei handelt es sich um den SciFi-Animefilm Yasuke (ab dem 29. April) und die Comedy-Animeserie Yakuza goes Hausmann (ab dem 8. April). Im Verlauf des Jahres folgen dann weitere Titel wie Record of Ragnarok, Shaman King oder EDEN.