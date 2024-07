Endlich komplett: Netflix holt sich legendäre Horror-Reihe

Netflix-Nutzer und Horror-Liebhaber haben Grund zur Freude! Der Streaming-Gigant bietet ab sofort alle fünf Teile der beliebten Final-Destination-Reihe an. Wir verraten euch, was ihr über die kultigen Horrorfilme wissen müsst.

Ab sofort auf Netflix: Final Destination 1 bis 5

Pünktlich zum Wochenende hat Netflix das hauseigene Programm aufgestockt. Darunter befinden sich auch die Horrorfilme Final Destination 2, Final Destination 3 und Final Destination 4 (auch bekannt als The Final Destination).

Das ist insofern schön, weil damit endlich die ganze Reihe auf Netflix zur Verfügung steht. Vorher gab es nämlich nur Final Destination 1 und Final Destination 5 auf der Streaming-Plattform. Horrorfans können sich also ab sofort die komplette Reihe am Stück anschauen.

Übrigens: Technisch gesehen spielt der fünfte Teil vor den anderen Ablegern. Wer also chronologisch vorgehen will, der sollte mit Final Destination 5 beginnen. An und für sich könnt ihr aber jeden Teil als eigenständige Geschichte betrachten.

Der offizielle Trailer zu Final Destination 5:

Final Destination 5 | Offizieller Trailer (Deutsch)

Horror-Comeback: Final Destination 6 erscheint 2025

Die Horror-Reihe nahm ihren Anfang im Jahr 2000 und das Skript war ursprünglich für eine Folge der Kult-Serie Akte X gedacht. Das Konzept, dass der leibhaftige Tod eine Gruppe Teenager verfolgt und Stück für Stück ausschaltet, wurde schlussendlich zu einem enormen Kino-Hit. Innerhalb der nächsten 11 Jahre erschienen vier Fortsetzungen, die allesamt ebenfalls kommerziell erfolgreich waren.

Der vorerst letzte Teil, Final Destination 5, kam 2011 raus und spielte knapp 158 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein. Seitdem ist es allerdings ziemlich ruhig um das Franchise geworden. Zumindest bis jetzt, denn 2025 soll mit Final Destination: Bloodlines ein weiterer Ableger erscheinen (Quelle: The Hollywood Reporter).