Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. Diese Woche kommen Fans von Action-Spielen voll auf ihre Kosten. In dem postapokalyptischen Abenteuer stehen mächtige Maschinen im Fokus.

Epic Games Store Facts

Der Epic Games Store lockt PC-Spieler mit verschiedenen Vorteilen in den Shop. Neben Exklusivspielen und großen Sales können sich Besucher auch jede Woche über mindestens ein neues Gratis-Game freuen. Reinschauen lohnt sich, denn hin und wieder sind echte Blockbuster oder spannende Geheimtipps dabei. Und das Beste: Einmal runtergeladen, könnt ihr die Spiele für immer behalten!

Das aktuelle Gratis-Game

DAEMON X MACHINA

In diesem postapokalyptischen Action-Game schlüpft ihr in die Rolle eines Outers, eine neue Subspezies Mensch, die es erst seit einem großen Unglück gibt.

DAEMON X MACHINA - Launch Date Announcement Trailer

Wenn ihr euren Mech nach eurem Geschmack angepasst habt, helft ihr anderen Söldnern dabei, die Menschheit vor Maschinen und Robotern zu schützen, die fehlerhaft laufen.

Dieses Spiel könnt ihr euch bis zum 3. Februar 2022 um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

Das kommende Gratis-Game

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Yooka-Laylee and the Impossible Lair ist ein hybrides Plattform-Abenteuer. In der Überwelt springt ihr in 3D von Level zu Level. Darin erwartet euch ein 2,5D-Abenteuer mit viel Liebe zum Detail und farbenfrohen Charakteren.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair - Reveal Trailer

Die Helden Yooka und Laylee müssen einen Kampf antreten, um den Plan, ein ganzes Bienenkönigreich zu versklaven, zu vereiteln. Das wird ein harter Kampf, doch mit der Hilfe von euch und Königin Phoebee haben die Zwei vielleicht eine Chance.

Dieses Spiel könnt ihr euch ab dem 3. Februar 2022 um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

Danach wechselt das Angebot dann schon wieder. Wir empfehlen euch, jede Woche in den Epic Games Store zu schauen, um kein Gratis-Spiel zu verpassen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).