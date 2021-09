Bei Epic Games ist die nächste Lieferung mit kostenlosen Spielen eingetroffen und die sollen so schnell wie möglich zu euch! Diese Woche kommen Action-RPG- und Survival-Fans voll auf ihre Kosten.

Der Epic Games lockt PC-Spieler mit verschiedenen Vorteilen in den Store. Neben Exklusiv-Spielen und großen Sales können sich Besucher auch jede Woche über mindestens ein neues Gratis-Game freuen. Reinsehen lohnt sich, denn hin und wieder sind echte Blockbuster oder spannende Geheimtipps dabei. Und das beste ist: Einmal runtergeladen, könnt ihr die Spiele für immer behalten!

Diese Woche hat Epic Games gleich zwei Spiele für euch.

Die aktuellen Gratis-Games

Nioh: The Complete Edition

Nioh schickt euch in das Zeitalter der Samurai. Ihr müsst nicht nur gegen Scharen von wilden Kriegern kämpfen, sondern auch gegen die übernatürlichen Yokai, die das Land befallen haben.

Wie das Ganze aussieht, erfahrt ihr im neuesten Trailer.

Die Complete Edition enthält das vollständige Spiel, sowie drei Erweiterungen mit zusätzlichen Story-Kapiteln: Drache des Nordens, Unbeugsame Ehre und Ende des Blutvergießens.

Zusätzlich warten auf euch exklusive Boni:

Holt euch den exklusiven „Fujin-Helm“, indem ihr an einem Schrein „Boons“ (Segen) auswählt

Vom 9. bis zum 23. September 2021 könnt ihr euch außerdem die Gegenstände Sohaya Deserter Garb und Ornate Gold Armor sichern.

Sheltered

Sheltered ist ein tiefgründiges und emotionales Überlebensmanagementspiel. Ihr übernehmt die Rolle des Beschützers von vier Familienmitgliedern, die nach einer globalen Apokalypse den Weg in eine verlassene Unterkunft gefunden haben.

Wie genau das aussieht, könnt ihr euch schon einmal im Trailer ansehen.

Diese Spiele könnt ihr euch ab dem 09. September 2021 um 17 Uhr bis zum 16. September 2021 um 17 Uhr kostenlos sichern.

Die kommenden Gratis-Games

Epic Games hat bereits die nächsten kostenlosen Spiele bekannt gegeben. Auf euch warten:

Speed Brawl

Speed Brawl schickt euch in eine rasante 2D-Welt, die harte Kämpfe mit Jump'n'Run-Elementen vereint. Durch taktische Kombos entfesselt ihr mächtige Angriffe – doch das wichtigste ist: Seid immer schnell!

Tharsis

Mit Tharsis erwartet euch ein rundenbasiertes Strategiespiel im Weltraum. Mit Würfeln steuert ihr die erste bemannte Mission zum Mars, als sie gerade von einem Sturm aus Mikrometeoriten getroffen wird. Ihr müsst einen kühlen Kopf bewahren und schwierige Entscheidungen treffen.

Diese Spiele könnt ihr euch ab dem 16. September 2021 um 17 Uhr bis zum 23. September 2021 um 17 Uhr kostenlos sichern. Danach wechselt das Angebot wieder.

