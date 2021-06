Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. Im aktuellen Gratis-Game geht es um das Bauen, doch vor allem um das Überleben. Außerdem wartet auf euch ein großer Sale mit großartigen Angeboten.

Wöchentlich könnt ihr euch im Epic Games Store Gratis-Games sichern. Diese Woche kommen Fans von Strategie- und Surivival-Spielen auf ihre Kosten, zudem gibt es einen neuen Sale im Epic Games Store, bei dem ihr massig sparen könnt. Nächste Woche erwartet euch dann eine weitere Überraschung, die Epic aktuell noch geheim hält.

Epic Games: Das aktuelle Gratis-Game

Frostpunk

Frostpunk ist ein Society-Survival-Spiel. Als Herrscher der letzten Stadt auf Erden seid ihr für ihre Einwohner und Infrastruktur zuständig. Welche Entscheidungen werdet ihr treffen, um das Überleben eurer Gemeinschaft sicherzustellen? Was werdet ihr tun, wenn ihr an eure Grenzen stoßt? Und was für ein Mensch werdet ihr im Zuge dessen werden?

Optimierungen und die Verwaltung von Ressourcen stehen häufig in Konflikt mit Mitgefühl und durchdachten Entscheidungen. Während die Stadt- und Gemeinschaftsverwaltung den Großteil deiner Zeit einnehmen, müsst ihr irgendwann auch die Außenwelt erforschen, um ihre Geschichte zu verstehen und zu erfahren, in welchem Zustand sie sich befindet.

Frostpunk bei Epic Games

Ihr möchtet mehr über Frostpunk wissen? Dann empfehlen wir euch unseren umfangreichen Test.

Frostpunk könnt ihr euch bis zum 10. Juni 2021 um 17 Uhr gratis sichern.

Epic Mega Sale: Spiele bis zu 75 Prozent reduziert

Wir empfehlen euch außerdem unbedingt einen Blick in den aktuellen Epic Mega Sale zu werfen. Hier findet ihr bis zum 17. Juni 2021 über 300 Spiele im Angebot, einige davon sind bis zu 75 Prozent reduziert.

Wir hätten da ein paar Empfehlungen für euch:

Was sagt ihr zur neuen Gratis-Aktion von Epic Games? Seid ihr mit dem Angebot zufrieden? Oder könnt ihr Frostpunk so rein gar nichts abgewinnen? Welches Spiel würdet ihr gerne einmal in der Aktion gratis abstauben?