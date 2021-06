Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. Im aktuellen Gratis-Game dreht sich alles um übernatürliche Fähigkeiten. Außerdem wartet auf euch ein großer Sale mit großartigen Angeboten.

Wöchentlich könnt ihr euch im Epic Games Store Gratis-Games sichern. Diese Woche kommen Fans von Fantasy-Action-Spielen und Third-Person-Shootern auf ihre Kosten, zudem gibt es einen großen Sale im Epic Games Store, bei dem ihr massig sparen könnt. Nächste Woche erwarten euch dann bereits zwei neue Gratis-Games, die ihr euch herunterladen und für immer behalten könnt.

Epic Games: Das aktuelle Gratis-Game

Control

Offizielle Beschreibung: Als eine New Yorker Geheimagentur von einer Bedrohung aus einer anderen Welt heimgesucht wird, müsst ihr als die neue Direktorin darum kämpfen, die Kontrolle zurückzugewinnen.

Meistert in diesem übernatürlichen Third-Person-Action-Adventure von Remedy Entertainment eine Mischung aus übernatürlichen Fähigkeiten, anpassbaren Bewaffnungen und reaktionsfähigen Umgebungen, während ihr euch durch eine tiefgründige und unvorhersehbare Welt kämpft.

Control ist die Geschichte von Jesse Faden und ihrer Suche nach Antworten, während sie in die Rolle der Direktorin wächst. Die Welt von Control hat ihre eigene Geschichte, ebenso wie die Verbündeten, denen Jesse auf ihrem Weg begegnet. Gemeinsam mit ihren Agenten arbeitet Jesse daran, seltsame Experimente und Geheimnisse ans Licht zu bringen.

Control könnt ihr euch bis zum 17. Juni 2021 um 17 Uhr gratis sichern.

Genshin Impact + Promo Code

Diese Woche könnt ihr euch außerdem über Genshin Impact freuen. Das Spiel ist generell kostenlos, doch Epic Games bietet euch mit dem Code GENSHINEPIC ein paar Boni für das Spiel. Dabei soll es sich um 10.000 Mora, 10x Eines Abenteurers Worte, 5x Hochwertiges Verstärkungserz und 6x Bufffood handeln.

Das Basisspiel + Promo Code könnt ihr euch bis zum 17. Juni 2021 um 17 Uhr gratis sichern.

Epic Games: Die kommenden Gratis-Games

Ab dem 17. Juni 2021 um 17:00 Uhr könnt ihr euch über zwei neue Gratis-Games freuen:

Hell is other Demons

Overcooked 2

Auch hier gilt wie immer: Einmal gesichert, könnt ihr die Spiele für immer behalten.

Epic Mega Sale: Spiele bis zu 75 Prozent reduziert

Wir empfehlen euch außerdem unbedingt einen Blick in den aktuellen Epic Mega Sale zu werfen. Hier findet ihr bis zum 17. Juni 2021 über 300 Spiele im Angebot, einige davon sind bis zu 75 Prozent reduziert. Wichtig zu wissen: Wundert euch nicht über den höheren Preis auf der Aktionsseite. Ihr erhaltet den hier angegebenen Preis erst am Ende des Bestellvorgangs dank eines Aktionsgutscheins in Höhe von 10 Euro für alle Spiele, die regulär 14,99 Euro oder mehr kosten. Den Gutschein könnt ihr auch mehrfach hintereinander nutzen.

Wir hätten da ein paar Empfehlungen für euch:

Was sagt ihr zur neuen Gratis-Aktion von Epic Games? Seid ihr mit dem Angebot zufrieden? Oder könnt ihr den Spielen so rein gar nichts abgewinnen? Welches Spiel würdet ihr gerne einmal in der Aktion gratis abstauben?