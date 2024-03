Erscheint GTA 6 früher als gedacht? Fans entdecken neuen Hinweis

Wann erscheint endlich GTA 6? Seit dem ersten Teaser-Trailer wissen wir, dass Rockstar aktuell plant, seinen nächsten Mega-Hit 2025 zu veröffentlichen. Nun hat ein Fan jedoch eine Stellenanzeige entdeckt, die seiner Meinung nach den Release-Termin weiter eingrenzt.

Erscheint GTA 6 schon im Frühjahr 2025?

Auch nach der ersten Ankündigung und dem offiziellen Trailer zu GTA 6 sind offizielle Infos zum nächsten Open-World-Abenteuer von Rockstar Games noch Mangelware. Entsprechend klammern sich die Fans an jedes noch so kleine Leak und winzige Entdeckung, die im Netz die Runde macht.

Reddit-Nutzer TwistLT etwa hat sich mal auf der Job-Seite von Rockstar Lincoln umgesehen und dort eine interessante Position gefunden. Das Studio sucht einen Lokalisations-Tester für eine russische Übersetzung. Gut möglich, dass es dabei um GTA 6 geht. Die große Entdeckung: Die Stelle ist nur für einen Zeitraum von 12 Monaten ausgeschrieben:

TwistLT vermutet deswegen, dass GTA 6 nicht erst in den letzten Monaten von 2025 erscheint, da der Lokalisations-Tester ja das finale Produkt unter die Lupe nehmen muss. Und da die Stelle nur bis März 2025 ausgeschrieben ist, liegt die Vermutung nahe, dass GTA 5 bereits wenige Monate später oder vielleicht sogar kurz davor erscheinen könnte.

Der Post hat inzwischen über 800 Upvotes und 184 Kommentare eingesammelt.

Sind euch diese 5 Details im GTA-6-Trailer aufgefallen?

GTA-Fans sind sich einig: Da könnte was dran sein!

Unter dem Thread diskutieren die meisten Nutzer, ob TwistLT mit seiner Vermutung recht haben könnte. Die meisten Kommentatoren gehen davon aus, dass die These durchaus plausibel ist. Sie freuen sich vor allem darüber, dass es sich hierbei ausnahmsweise mal um eine Vermutung mit etwas Substanz handelt. Diese sind im Subreddit von GTA 6 eher eine Seltenheit.

Die Fans spekulieren, dass GTA 6 also entweder bereits im Frühjahr, also im März oder April, oder aber im Frühsommer 2025 an den Start gehen könnte. Wir wären uns da aber noch nicht so sicher. Rockstar Games ist dafür bekannt, seine Spiele noch einmal zu verschieben und sie nicht halbgar auf den Markt zu werfen. Ob an der Entdeckung etwas dran ist, werden wir also höchstwahrscheinlich erst im nächsten Jahr erfahren.

Die Entwicklung von GTA 6 geht langsam in die heiße Phase über:

