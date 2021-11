Kommt in Deutschland die Ampel-Koalition zustande, dürfte sich das auch auf die Pläne für E-Autos auswirken. Härtere Vorgaben zum Ende von Verbrennungsmotoren werden auch in einem unserer Nachbarländer gefordert. Sie zeigen, was auf deutsche Autofahrer zukommen könnte.

2027 könnte Schluss sein: Flandern will Umstieg auf E-Autos forcieren

Es geht zunächst einmal nur um ein eher kleines Gebiet und noch ist es auch nur ein Vorschlag – aber einer, der es in sich hat: Ab 2027 sollen in der belgischen Region Flandern keine Neuwagen mehr mit Verbrennungsmotoren zugelassen werden. Das fordert die zuständige Mobilitätsministerin Peeters (Quelle: Het Laatste Nieuws/HLN).

Mit Neuwagen, die Benzin oder Diesel tanken, wäre dann schon in etwas mehr als fünf Jahren Schluss. Doch der drastische Plan geht noch weiter: Nicht einmal Hybride genügen den Forderungen in Flandern. Neu zugelassen werden sollen dann nur noch rein elektrisch angetriebene Autos, sogenannte BEVs für „battery electric vehicle“.

Der Grund ist offensichtlich, gelten E-Autos doch als Zukunft einer emissionsarmen Mobilität. In Flandern gilt das Jahr 2027 als entscheidender Wendepunkt. Man erwartet, dass zwischen 2025 und 2026 der Kostenvorteil von Verbrennern auf Null schrumpft. Ab dem Jahr 2027 sollen E-Autos günstiger hergestellt und angeboten werden können als Verbrenner.

Für die Mobilitätsministerin ist dann Schluss: „Der Selbstkostenpreis stellt in diesem Moment kein Hindernis mehr dar und man trifft die Leute daher nicht mit einer solchen Maßnahme“, erklärt sie. Auch Gebrauchtwagen will man schon zeitig „an den Kragen“. Teilweise oder vollständig mit Benzin oder Diesel angetriebene Gebrauchte sollen nur noch bis 2030 zugelassen werden.

Rund um E-Autos finden sich zahlreiche Irrtümer – über fünf häufige klären wir im Video auf:

Pläne einer möglichen Ampel-Koalition für Deutschland noch offen

Entschieden sind die Vorgaben noch nicht, doch sie werfen ein Licht auf das, was auch in Deutschland Autofahrern blühen könnte. Dass zumindest bei den Grünen ein noch früherer Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe gern gesehen wäre, dürfte gesichert sein. So hatte die Grüne Jugend erst kürzlich gefordert, grüne Position müssten in einer Ampel-Koalition auf Bundesebene Gehör finden (Quelle: TAZ).

Weit weniger klar ist, wie sich das etwa mit der FDP vereinbaren ließe. Erste Ergebnisse aus den Koalitionsgesprächen werden zum 10. November erwartet. Viele Autohersteller scheinen jedenfalls recht damit zu gehen, eher früher als später auf einen möglichst großen Anteil an E-Autos umzustellen.