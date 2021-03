Samsung hat auf dem Smartphone-Sektor sehr viel Erfolg und möchte bald wieder verstärkt Android-Tablets in den Fokus nehmen. Mit dem Galaxy Tab A7 Lite kündigt sich nun ein Modell an, das bei Preis und Leistung überzeugen könnte.

Im Juni wird Samsung wohl eine ganze Reihe von neuen Android-Tablets vorstellen. Mit dem Galaxy Tab A7 Lite wurde nun ein weiteres Modell bekannt, das im Niedrigpreissektor angesiedelt sein wird. Anders als es der Name vermuten lassen würde, ist dieses Tablet nicht mit einem 7-Zoll-Display ausgestattet. Stattdessen kommt es mit einem 8,4-Zoll-Display. Damit schafft Samsung einen größeren Abstand zu den Android-Smartphones, die schon an der 7-Zoll-Marke kratzen. Technisch wird das Galaxy Tab A7 Lite im unteren Segment angesiedelt sein, berichtet Evan Blass bei Voice. Durch den geringen Preis soll es aber viel Interesse erzeugen.

Das Samsung Galaxy Tab A7 Lite wird demnach mit einem Octa-Core Prozessor von MediaTek ausgestattet sein, dem 3 GB RAM zur Seite stehen. Der interne Speicher ist noch unbekannt. Auf der Rückseite wird eine Kamera verbaut sein, die ohne LED-Blitz auskommen muss. Der 5.100-mAh-Akku soll für eine lange Laufzeit sorgen. Sollte das Android-Tablet in einem Preisbereich von um die 100 Euro landen, wäre es wirklich eine Option, wenn man ein kleines Modell haben möchte. Spätestens im Juni erfahren wir dann, ob sich die geleakten Informationen bewahrheiten.

Samsung Galaxy Tab S7 Lite wird 12,4-Zoll-Tablet

Neben dem Galaxy Tab A7 Lite wird mit dem Galaxy Tab S7 Lite noch ein weiteres Lite-Tablet erwartet. Auch wenn die Namen sehr ähnlich sind und sich nur durch einen Buchstaben unterscheiden, wird das Galaxy Tab S7 Lite mit einem viel größeren Bildschirm erscheinen. Satte 12,4 Zoll wird man zur Verfügung haben. Damit hätte Samsung eine günstigere Alternative zu dem normalen Galaxy Tab S7 im Programm. Die Auswahl an Samsung-Tablets wird in wenigen Wochen also deutlich größer.