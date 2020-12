Der Master Chief ist die wohl größte Ikone des Halo-Universums. Informationen zum Supersoldaten sind jedoch rar gesät – zumindest bis jetzt! In einem neuen Video enthüllt Microsoft nun, wie der Master Chief unter seinem Helm aussieht – zumindest in den Träumen eines Xbox-Fans.

Halo Facts

Der Master Chief ist eine Katze? Neues Xbox-Video zeigt die verrückte Enthüllung

Um die Rolle des Master Chief aus Halo ranken sich diverse Geschichten und Gerüchte. Laut den offiziellen Einträgen im Halo-Fan-Wiki steckt in der Rüstung des Supersoldaten ein Mann namens John-117. In seiner rund 30-jährigen Laufbahn hat der Spartan-II-Soldat an über 207 Einsätzen teilgenommen, die auch in den Spielen der Reihe thematisiert werden.

In einem neuen Video, das auf dem offiziellen Xbox-YouTube-Kanal geteilt wurde, verbirgt sich hinter dem Master Chief jedoch gar kein Mensch, sondern eine Katze. Den entsprechenden Ausschnitt findet ihr am Ende des Videos:

Für die Szenen hat Microsoft den Xbox-Fan MoonLiteWolf erst mit der neuen Series X spielen lassen und sie anschließend einer Trauminkubation unterzogen – eine Technik, die vor allem in der Schlafforschung und der Psychotherapie Anwendung findet. In diesem Zustand des „Wachdenkens“ konnte sie ihre Träume schildern.

Die von ihr getroffenen Aussagen wurden anschließend vom Oscar prämierten Regisseur Taika Waititi visuell in Szene gesetzt. Herausgekommen ist ein durchaus interessantes, wenn auch recht zusammenhangloses Video, dessen größtes Highlight wohl der Master Chief in Katzengestalt als auflegender Space-DJ darstellt.

Fan träumt vom Katzen-Master-Chief: Ist das jetzt Kanon?

Obwohl das Video auf dem offiziellen Xbox-Account gepostet wurde, müssen die Moderatoren des Fan-Wikis nicht zur Tastatur greifen, um die Origin-Story des Master Chief umzuschreiben. Am Ende handelt es sich um einen simplen Marketing-Gag von Microsoft, der jedoch für den ein oder anderen Lacher sorgen dürfte.

Aber wer weiß, vielleicht bekommt der Katzen-Master-Chief ja seinen ganz eigenen Cameo-Auftritt im kommenden Halo Infinite.