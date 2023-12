Google-Schlappe: Pixel 8 Pro erreicht nur Platz 104

Google hat mit dem Pixel 8 Pro kürzlich sein neuestes Top-Smartphone vorgestellt, das in Sachen Hard- und Software ordentlich zugelegt hat. In einem Punkt kann das Handy aber wohl nicht überzeugen. Es geht um die Akkulaufzeit. Zumindest im Akku-Test von DxOMark schneidet das Handy ziemlich schwach ab. Meine Erfahrung ist ganz anders.

Google Pixel 8 Pro im Akku-Test auf Platz 104 gelandet

Das Pixel 8 Pro besitzt laut DxOMark zwar eine der besten Smartphone-Kameras der Welt, doch in Sachen Akkulaufzeit überzeugt das Handy nicht wirklich. Die Kamera-Profis haben das Google-Smartphone ihrem Akku-Test unterzogen und ein eher mäßiges Ergebnis erzielt. Das Smartphone kommt nur auf 111 Punkte, was im globalen Ranking für den 104. Platz reicht (Quelle: DxOMark).

Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S23 Ultra kommt im gleichen Test mit 142 Punkten auf den 9. Platz und gehört damit zu den besten Smartphones überhaupt. Besser sind nur noch Einsteiger- und Mittelklasse-Handys wie das Honor Magic 5 Lite auf dem ersten Platz.

Das iPhone 15 Pro Max kommt auf 134 Punkte, was für den 29. Platz reicht. Ein Xiaomi 13 Ultra kommt mit 133 Punkte auf den 37. Platz. Google hat also trotz eines ziemlich großen Akkus in dem Test nicht so gut abgeschnitten.

Kritisiert wurde der hohe Verbrauch an Energie beim Streamen von Musik, die im Vergleich zu anderen Geräten erhöhte Selbstentladung mit der Zeit und die schlechte Ladeeffizienz. Positiv aufgefallen ist das Handy beim Spielen und Schauen von Videos, wo der Energieverbrauch recht niedrig war. Zudem ist der Energieverbrauch beim Nutzen des GPS-Signals zur Navigation recht gering. Die Akkulaufzeit wird mit zwei Tagen und sieben Stunden angegeben.

Gute Akkulaufzeit im Test

In meinem Test zum Pixel 8 Pro hat das Google-Handy mit einer Display-On-Zeit von 7-8,5 Stunden sehr überzeugt. DxOMark testet viele verschiedene Faktoren, die sich nicht rein auf die Akkulaufzeit beziehen, in denen das Smartphone etwas schlechter abschneidet und so runtergezogen wird. Rein von der Laufzeit im normalen Alltag kann das Pixel 8 Pro genau so überzeugen wie die anderen Smartphones mit ähnlich großem Akku.

