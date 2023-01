Google wird in immer mehr Bereichen aktiv, in denen Apple und Samsung bereits Produkte anbieten. Dazu zählen mittlerweile nicht mehr nur Smartphones, sondern auch Kopfhörer, Smartwatches und bald auch Tablets. Jetzt soll Google an einem ganz besonderen Produkt arbeiten, welchem Apple zum Durchbruch verholfen hat.

Google soll an AirTag-Alternative arbeiten

Schon vor dem AirTag von Apple gab es mit Tile ein Produkt, welches eure verlorenen Schlüssel wiederfinden kann. Doch erst Apple hat es geschafft, dass fast jeder so ein kleines Gadget haben möchte. Samsung bietet mittlerweile mit dem „Galaxy SmartTag“ ebenfalls ein eigenes Produkt an und jetzt soll Google folgen. Zumindest wenn es nach Kuba Wojciechowski geht, der unter dem Codenamen Grogu ein unbekanntes Smart-Tracking-Device von Google entdeckt hat:

Google soll Vorbereitungen treffen, dass ihr zukünftig den PixelTag, oder wie auch immer Google sein Produkt nennen wird, wiederfinden könnt. Damit kommt ein weiterer SmartTag auf den Markt, könnte durch Google aber deutlich besser ins Android-Betriebssystem integriert sein. Zum Design und den weiteren technischen Daten der AirTag-Alternative gibt es noch keine Details. Klar ist aber, dass da bald etwas kommt. Vermutet wird eine Vorstellung auf der Google I/O 2023 im Mai.

Das kann der AirTag von Apple:

Weitere Google-Produkte erwartet

Während die AirTag-Alternative von Google jetzt erst durchgesickert ist, hat das Unternehmen schon verraten, dass mit dem Pixel Tablet bald auch ein Android-Tablet mit Mehrwert vorgestellt wird. Mit dem Pixel 7a soll auch ein günstiges Smartphone mit viel Leistung und guter Kamera kommen. Später im Jahr folgen noch das Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Google gibt im Hardwaresektor also Vollgas und will sein Ökosystem mit neuen Produkten weiter ausbauen. Mit den Pixel-Handys hat das ganz gut geklappt. Eine AirTag-Alternative wäre eine durchaus sinnvolle Erweiterung des Portfolios.

