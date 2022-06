Einen günstigen Handytarif mit ordentlich Datenvolumen: Wer sich in der deutschen Tarifstruktur auskennt, denkt dabei nicht zu allererst an die Telekom. Die Verantwortlichen wollen das ändern und mit neuen Ideen und einem dicken Plus aufs Datenvolumen überzeugen. Doch das gibt es nicht für alle.

Telekom stockt 5G-Tarife auf: Das sind die Bedingungen

Die Telekom lässt sich nicht lumpen und gibt ein ordentliches Plus aufs Datenvolumen bei ihren Magenta-Mobil-Tarifen mit 5G. „Wir wollen mehr Leistung für alle Menschen in Deutschland bringen. Zum gleichen Preis oder auch günstiger als zuvor“, erklärt Torsten Brodt, Leiter Mobilfunk Telekom Deutschland (Quelle: Telekom).

Am Beispiel von Magenta Mobil L wird das besonders deutlich: Der Tarif soll zum gleichen Monatspreis von 59,95 Euro angeboten werden, ab 1. Juli aber mit 40 GB statt wie bisher 24 GB. Kleinste Stufe wird Magenta Mobil XS mit 5 GB pro Monat. Derzeit geht es mit der Größe S und 6 GB los. Die Top-Version ohne Datengrenze gibt es hingegen weiter für 84,95 Euro. Kunden können zwischen Laufzeitvertrag oder jederzeit möglicher Kündigung wählen, am Preis ändert das nichts.

Was die Telekom als tatsächliche Neuerung anpreist, sind die Familienboni. So können zu einem Vertrag mehrere SIM-Karten genutzt werden. Die zweite Karte kostet 19,95 Euro, alle weiteren 9,95 Euro. Das Besondere: Das gesamte Datenvolumen wird nicht unter den SIM-Karten aufgeteilt. Jede der sogenannten „MagentaMobil PlusKarten“ im Vertrag erhält das gleiche Datenvolumen wie die Hauptkarte.

Telekom holt sich mit Familien-Angeboten noch mehr Kunden

Die Idee ist nicht neu, aber dass man den Begriff Familie jetzt sehr umfassend versteht, schon: Auch Freunde, Bekannte, Mitbewohner oder Nachbarn könnten sich so einen Vertrag teilen – je mehr, umso größer das Sparpotenzial für alle gemeinsam – vor allem bei unbegrenztem Datenvolumen. Blöd nur: Wer niemanden zum Teilen hat oder lieber darauf verzichtet, kann bei der Telekom auf günstige Angebote wohl vergeblich hoffen.

Deutschlandchef Srini Gopalan hatte bereits eine Neuausrichtung angekündigt im Zusammenhang mit dem Verbot von Zero-Rating-Angeboten, das gegen Vodafone und die Telekom ausgesprochen wurde. Für Neukunden muss demnach ab 1. Juli mit StreamOn von der Telekom Schluss sein. Die überarbeiteten Magenta-Mobil-Tarife sind auch eine Reaktion darauf.