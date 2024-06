Hartes Brot für Fallout-Fans: Amazon macht jedes Staffelende zur Tortur

Die Amazon-Serie Fallout hat die Erwartungen vieler übertroffen und wird wohl auch nach der zweiten Staffel noch nicht enden. Für viele Fans könnte die Reise jedoch anstrengend werden – wir verraten euch, was die Showrunner geplant haben.

Fallout: Showrunner hat einen gemeinen Plan für kommende Staffeln

Die erste Fallout-Staffel war ein großer Erfolg und gehört zum Zeitpunkt dieses Artikels immer noch zu den Top-3-Serien in Deutschland. Die zweite Staffel ist bereits bestätigt, und die Showrunner Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner haben sich kürzlich in einem Interview zu den Zukunftsplänen der Serie geäußert (Quellen: JustWatch/TheHollywoodReporter).

Anzeige

Geplant sei, jede Staffel mit einem „halbwegs befriedigenden, halbwegs offenen Ende“ abzuschließen – wie sie das meistern, haben sie bereits am Ende der ersten Staffel bewiesen. Die Handlung der zweiten Staffel lässt sich zwar teilweise erahnen, doch letztlich kann alles passieren, denn das Fallout-Universum ist riesig.

Fans müssen sich noch etwas gedulden, bis die zweite Staffel erscheint – möglicherweise aber nicht allzu lange. Laut eigenen Angaben ist das Projekt bereits weit fortgeschritten. Ein genauer Veröffentlichungstermin steht zwar noch nicht fest, aber es sieht so aus, als wolle Amazon so schnell wie möglich an den Erfolg der ersten Staffel anknüpfen:

Wie viele Fallout-Staffeln hat Amazon in petto?

Viele Fans stellen sich die gleiche brennende Frage: Aus wie vielen Staffeln wird die Serie letztlich bestehen? Auch hierzu haben sich die Showrunner Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner geäußert.

Anzeige

Zunächst habe man scherzhaft von einer Milliarde Staffeln gesprochen – letztlich habe man sich jedoch auf drei bis fünf Staffeln festgelegt. Sicher sei jedoch nichts: „Angesichts des Erfolgs der Serie erscheint uns eine fünfte Staffel plötzlich attraktiver. Aber die Branche ist launisch, und wir müssen jede Staffel mit dem Gedanken: ‚Das ist unsere letzte‘ angehen“.

Anzeige

Wie sehr sich die Serie und die Spiele in verschiedenen Aspekten ähneln, erklären die Kollegen von kino.de in folgendem Video:

Fallout: Die Serie und das Spiel im Vergleich

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.