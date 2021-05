Huawei wird in wenigen Tagen mit HarmonyOS sein neues Betriebssystem für Smartphones und andere Geräte veröffentlichen. Ein wichtiges Ziel dabei wird es sein, viele Nutzer und Nutzerinnen von einem Wechsel auf HarmonyOS weg von Android zu überzeugen. Lohnt sich der Schritt aber wirklich?

Huawei will HarmonyOS schnell für Smartphones verbreiten

Wer ein Huawei-Smartphone oder -Tablet besitzt, wird wohl schon ab dem 2. Juni auf HarmonyOS umsteigen können. Eine erste Liste macht die Runde, wonach folgende Modelle direkt an dem Tag ein Upgrade angeboten bekommen:

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 RS

Huawei Mate X2

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Nova 8

Huawei Nova 8 Pro

Huawei MatePad Pro

Für wen lohnt sich der Umstieg auf HarmonyOS?

Es fällt direkt auf, dass es sich nur um Geräte handelt, die sowieso ohne Google-Dienste auf den Markt gekommen sind. Es dürfte für diese Modelle also weder einen Vor- noch Nachteil haben, wenn man auf das neue Betriebssystem wechselt. Wer also beispielsweise ein P40 Pro besitzt und HarmonyOS ausprobieren möchte, kann das unserer Meinung nach gern tun. Vielleicht sollte man nicht die erste Version nehmen, denn es könnten noch unerwartete Probleme auftauchen, ein Wechsel in den kommenden Wochen, wenn die ersten Tests gelaufen sind, wird aber sicher kein Problem sein. Man könnte sogar von den Neuerungen von HarmonyOS profitieren. Das Betriebssystem soll schneller laufen, nicht so viel Energie verbrauchen und einige neue Features besitzen. Das wird Huawei aber vermutlich in Kürze alles im Detail vorstellen.

Wenn man hingegen ein Huawei P40 Pro besitzt und darauf manuell die Google-Dienste und -Apps installiert hat, dann sollte man sich gut überlegen, ob man das Upgrade auf HarmonyOS macht. Es ist nicht gesichert, dass die Google-Dienste danach noch funktionieren. Es gab in den letzten Wochen zwar immer wieder Meldungen, dass Google-Dienste auch unter HarmonyOS laufen, doch das ist keine Garantie. Die kann Huawei gar nicht geben, denn man arbeitet ja nicht mehr mit Google zusammen. Zudem könnten die Google-Dienste jetzt noch funktionieren, später aber nicht mehr. Google will alle Geräte, die keine Zertifizierung haben, aussperren. Man sollte hier also auch etwas abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Eine Garantie auf Google-Dienste unter HarmonyOS gibt es nämlich nicht.

