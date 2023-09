Huawei Watch D im Preisverfall: Smartwatch mit Blutdruckmessung günstiger und mit Geschenk

Die Huawei Watch D ist keine normale Smartwatch. Sie kann als eine der wenigen Uhren auf der Welt den Blutdruck wirklich zuverlässig messen und euch die Werte über den Tag hinweg direkt anzeigen. Aktuell gibt es die besondere Uhr nicht nur günstiger, sondern ihr bekommt auch eine Körperfettwaage kostenlos dazu.

Huawei Watch D im Preisverfall

Die Huawei Watch D wurde im September 2022 vorgestellt und kam kurze Zeit später in Deutschland auf dem Markt. Seit dem Verkaufsstart ist der Preis ungewöhnlich stabil geblieben. Die unverbindliche Preisempfehlung von 399 Euro hat sich, wenn überhaupt, nur minimal bewegt. Aktuell könnt ihr die Huawei Watch D aber deutlich günstiger direkt beim Hersteller kaufen. Mit dem Code AWATCHD10 erhaltet ihr 50 Euro Rabatt. Zudem schenkt euch Huawei noch eine Körperfettwaage. Diese landet automatisch im Warenkorb (bei Huawei anschauen).

Andere Händler wie MediaMarkt verlangen immer noch den vollen Preis von 399 Euro (bei MediaMarkt anschauen). Da tut sich beim Preis aktuell kaum etwas. Die Aktion von Huawei ist also eine willkommene Gelegenheit, um sich diese Smartwatch zu sichern.

Was macht die Huawei Watch D so besonders?

In erster Linie natürlich die Möglichkeit, den Blutdruck überall messen zu können. Huawei hat in der Watch D dazu eine kleine Pumpe eingebaut, die das Armband aufbläht und so die genaue Messung des Blutdrucks ermöglicht. Das kann sonst keine Smartwatch in der Präzision. Samsung verwendet eine andere Technologie, wo ihr die Uhr zunächst mit einem professionellen Blutdruckmessgerät kalibrieren müsst. Huawei hat dieses im Grunde in der Smartwatch direkt integriert und macht das viel einfacher.

Neben der Blutdruckmessung könnt ihr euch ein EKG machen, euren Puls und Blutsauerstoffgehalt messen. Natürlich gibt es auch eine Schlafanalyse und eine genaue Auswertung aller Daten in der Health-App von Huawei. Ansonsten bekommt ihr eine ganz normale Smartwatch mit den üblichen Sport-Funktionen und eine Laufzeit von bis zu sieben Tagen. Die Uhr ist sowohl mit Android-Handys als auch iPhones kompatibel.