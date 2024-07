Huawei Watch Fit 3: Günstige Apple-Watch-Alternative oder überteuerter Fitnesstracker?

Die Huawei Watch Fit 3 sieht aus wie eine kleinere Apple Watch, liegt preislich aber zwischen günstigen Smartwatches und Fitnesstrackern. Was sie verspricht, was sie davon hält und ob sich die Uhr lohnt, verrät unser Video-Test.

Design und Verarbeitung

Huawei beschreibt die Fit 3 mit dem Slogan „Fashion Squared“ und hebt damit das neue rechteckige Design hervor. Mit einem Durchmesser von 43 mm ist sie kleiner als ihre Vorgängerin (46 mm), bietet jedoch ein verbessertes Verhältnis von Display zu Gehäuse von 77 Prozent. Das ist eine Steigerung um 10 Prozent.

Das Gehäuse besteht aus einer robusten und leichten Aluminiumlegierung. Das 1,8-Zoll-AMOLED-Display beeindruckt mit 347 ppi und bis zu 1.500 Nits Helligkeit, was eine hervorragende Lesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung ermöglicht.

Mit der Krone lässt sich der App-Startbildschirm vergrößern oder verkleinern, in der Trainingsliste nach oben oder unten scrollen oder die Lautstärke anpassen. (Bildquelle: GIGA)

Die Uhr ist sowohl mit Android als auch iOS kompatibel und verfügt über eine IP68-Zertifizierung sowie Wasserdichtigkeit bis 5 ATM. Am Rand der Uhr befinden sich eine Krone zur Navigation durch die App-Liste und ein frei belegbarer Funktionsknopf, der standardmäßig die Sportmodi für das Training anzeigt.

Huawei Watch Fit 3 Fitnesstracker im Smartwatch-Format. 1,8-Zoll-AMOLED-Display, dünn und besonders leicht, 100 Sportmodi, bis zu 7 Tage Akkulaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.07.2024 07:22 Uhr

Benutzererlebnis und Performance

Die Huawei Watch Fit 3 überzeugt durch ruckelfreie Darstellung und Bedienung. Mit einem Wisch nach links gelangt man zu Wetter- und Musikübersichten, nach rechts zu Körperdaten wie Schritte, Schlaf und Herzfrequenz. Wischen nach oben öffnet die allgemeinen Einstellungen, während ein Wischen nach unten zu einer Übersicht der eingegangenen Benachrichtigungen führt, darunter Instagram, Stay-Fit Nachrichten, E-Mail oder WhatsApp.

Ob Nylon oder Leder – die Watch Fit bietet für jeden Anlass einen Begleiter. (Bildquelle: GIGA)

Die Watch Fit 3 gibt es in Grün, Schwarz, Pink, Moon White und Grau für 159 Euro. Eine spezielle Version in Pearl White mit Lederarmband ist für 179 Euro erhältlich.

Verschiedene Armbänder in verschiedenen Farben können einfach per Knopfdruck gewechselt werden. Das grüne Nylonarmband zum Beispiel zeichnet sich durch seinen hohen Tragekomfort aus, sowohl im Alltag als auch beim Sport.

Features und Funktionen

Die Huawei Health App ermöglicht den Zugriff auf alle Fitness-Features der Watch Fit 3. Die App muss jedoch als APK-Datei von der Huawei-Website heruntergeladen und manuell installiert werden, da sie nicht im App Store verfügbar ist. Beachtet auch unseren Hinweis zum Benachrichtigungszugriff bei Huawei-Smartwatches.

Mit einem Gewicht von nur 26 Gramm ist die Fit 3 kaum spürbar am Handgelenk. Die geringe Höhe von 9,9 mm sorgt dafür, dass die Uhr auch beim Schlafen nicht stört – ideal für das verbesserte Huawei TruSleep 4.0.

Die Uhr bietet über 100 Sportmodi, darunter auch exotische wie eSport, Schaukeln und Lasertag, sowie eine Vielzahl kostenloser Trainingskurse, etwa von Fitness-Influencerin Pamela Reif.

Ob Laufen, Yoga oder HIT-Trainingseinheiten, für jeden bietet die Huawei Health App Optionen, sportlich aktiv zu werden. (Bildquelle: GIGA)

Zusätzlich kann die StayFit-Funktion Kalorienaufnahme und -verbrauch verfolgen. Die kontinuierliche Herzfrequenzmessung bietet einen guten Überblick über den Pulsverlauf im Tagesverlauf. Ein Nachteil ist die fehlende Navigation per Google Maps. Für einmalig 2,99 Euro kann man sich diese allerdings über eine Drittanbieter-App nachrüsten.

Akkulaufzeit und Ladefunktion

Huawei gibt eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Tagen im Normalbetrieb und 7 Tagen bei aktiver Nutzung an, was sich im Test bestätigte. Ein Always-On-Display kann ebenfalls auf Wunsch eingeschaltet werden. Diese Option wurde nach unserem Videodreh, per Update nachgeliefert. Die Ladezeit von 0 auf 100 % beträgt 68 Minuten. Die Schnellladefunktion sorgt dafür, dass 10 Minuten Laden für einen ganzen Tag reichen. Die Uhr wird über ein magnetisches Ladepad geladen, das die Uhr in der Luft schweben lässt. Ein Netzteil gehört nicht zum Lieferumfang, leider ist die Uhr auch nicht Qi-kompatibel.

Während der Ladung der Huawei Watch Fit 3 erscheint sowohl der Ladestatus, als auch Tipps für die Pflege. (Bildquelle: GIGA)

Fazit

Die Huawei Watch Fit 3 liegt angenehm am Handgelenk und überzeugt mit einer Vielzahl an Sportmodi sowie umfangreichen Fitness- und Gesundheitsfunktionen. Trotz kleinerer Mängel, wie der kostenpflichtigen Navigation, bietet sie für eine unverbindliche Preisempfehlung von 159 Euro ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Für diejenigen, die eine Smartwatch suchen, die ihre Gesundheit überwacht und sie bei ihrer Fitness unterstützt, ist die Huawei Watch Fit 3 definitiv eine Option. Zumal sie deutlich günstiger ist als die aktuellen Smartwatches der Konkurrenz.

Im Design erinnert die Huawei Watch Fit 3 natürlich an die Apple Watch bei einem geringeren Funktionsumfang. Dafür ist sie kleiner und leichter, wesentlich günstiger, der Akku hält länger und sie funktioniert mit allen gängigen mobilen Betriebssystemen. Eine gute Option, wenn man einen Fitnesstracker sucht, der auch als Smartwatch etwas hermacht.