Für iPhone-Liebhaber ist der Herbst eine ganz besondere Jahreszeit. Neben frischen Modellen des Kult-Handys veröffentlicht Apple auch neue iOS-Versionen. Mit iOS 17 wartet dieses Jahr ein großes Update auf iPhone-Besitzer, das viele Neuerungen im Gepäck hat. Eine davon macht den Weg zur gewünschten Kameraeinstellung noch bequemer.

Die Kurzbefehle-App (Shortcuts) von Apple ist ein echtes Multitalent. Mit wenigen Handgriffen können auf dem iPhone, iPad oder Mac Aufgaben automatisiert werden – zum Beispiel die Navigations-App öffnen und den Weg nach Hause berechnen oder beim Workout die Lieblings-Playlist anwerfen. Die Möglichkeiten sind quasi unendlich.

Mit iOS 17 bohrt Apple die Kurzbefehle-App aber nochmal auf.

iOS 17: Kurzbefehle kann Shortcuts zu Kameraeinstellungen erstellen

In der letzten Beta von iOS 17 hat die Kurzbefehle-App die Möglichkeit erhalten, Shortcuts zu einzelnen Kameraeinstellungen zu erstellen (via 9to5Mac). Dazu zählen:

Foto

Selfie

Video

Porträt-Foto

Porträt-Selfie

Kinomodus

Slow-Motion

Zeitraffer

Pano

Wer sich in iOS 17 einen entsprechenden Kurzbefehl erstellt, kann also Zeit sparen und direkt zur gewünschten Kameraeinstellung springen. Der Umweg über das Öffnen der Kamera-App entfällt also.

Wie sich Kurzbefehle genau erstellen lassen und eine Sammlung mit Beispielen haben wir in unserem Themenspezial zusammengestellt:

Weitere Features von iOS 17 im Überblick:

iPhone verwandelt sich in einen Fahrradcomputer

Die Kamera-Kurzbefehle sind nicht das einzige neue Feature von iOS 17. Die neue Software-Version ist vollgepackt mit neuen Funktionen (siehe Video oben). Dazu zählt etwa die Möglichkeit, vom iPhone eine verbundene Apple Watch anpingen zu können. Bislang war nur der umgekehrte Weg möglich.

Außerdem kann sich das iPhone mit iOS 17 in eine Art Fahrradcomputer verwandeln. Ein spezieller Game Mode könnte ebenfalls Teil von iOS 17 werden.

