iPad 2023: Apple zaubert noch etwas aus dem Hut

Die Nachrichtenlage bezüglich neuer iPads im laufenden Jahr war und ist nicht ganz eindeutig. Kommt da was und wenn ja, was wird Apple vorstellen? Ein neuer Bericht macht jetzt wieder Hoffnung auf ein neues iPad mini, das Apple entgegen bisheriger Erwartungen noch aus dem Hut zaubern soll. Doch was bedeutet dies für den Rest des Portfolios?

Nach dem letzten Stand der Dinge sollte 2023 nur noch mit einem leicht aktualisierten iPad Air der dann 6. Generation zu rechnen sein. Doch ganz eindeutig ist die Sachlage wohl noch nicht.

Nicht nur das iPad Air? iPad mini für 2023 in der Startaufstellung

Die Branchen-Insider von DigiTimes aus Taiwan bringen jetzt wieder ein neues iPad mini ins Spiel. Die aktuelle Prognose spricht nämlich davon, dass „Apple im dritten Quartal seine Lagerbestände auffüllen muss und im vierten Quartal Bestellungen für ein neues, kleineres iPad vorliegen“ (Quelle: DigiTimes).

Dabei dürfte es sich wahrscheinlich um das kolportierte iPad mini der 7. Generation handeln. Noch im August wurde ein solches tatsächlich für 2023 erwartet. Einen Monat später wurde die Hoffnung zerschlagen und die Gerüchteküche im fernen China sprach allein noch von einem neuen iPad Air in diesem Jahr. Allein mit diesem iPad wäre also noch zu rechnen.

Jetzt darf die Apple-Gemeinde wieder hoffen. Unklar bleibt aber, ob es neben dem iPad mini auch ein neues iPad Air geben wird oder zumindest das letztere erst 2024 vorgestellt wird.

Die bisher einzige Neuheit für iPad-Nutzer in diesem Jahr – iPadOS 17:

Alles ziemlich verwirrend, zumal die Experten sich auch nicht einig sind. Mark Gurman von Bloomberg beispielsweise wollte nie ein neues iPad mini für dieses Jahr generell ausschließen, Ming-Chi Kuo dagegen sprach zuletzt noch vom ersten Quartal 2024 als potenzieller Zeitraum für Massenproduktion und Vorstellung.

Unterm Strich: Es besteht wohl wieder Hoffnung auf mehr als nur eine iPad-Neuheit für 2023. Nur das iPad Pro ist aus dem Spiel. Neue Modelle mit OLED-Bildschirmen werden geschlossen. Die Insider erwarten sie erst 2024.

Was will Apple beim kleinsten iPad ändern?

Doch was könnte Apple schließlich bei einem iPad mini der 7. Generation verbessern?

In erster Linie dürfte Apple den verbauten Chip austauschen. Momentan steckt im iPad mini noch der Apple A15 Bionic Chip. Mindestens mit einem Apple A16 wäre demnach zu rechnen. Wer weiß, vielleicht schafft das kleine iPad auch den Sprung zur M-Serie.

Wahrscheinlich sind zudem kleinere Verbesserungen bei der Kamera und ein Update der Konnektivität. Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 wäre demnach an der Reihe.

Eine Vorstellung könnte, wenn die Gerüchte denn zutreffen, im Laufe des Oktobers oder aber spätestens im November stattfinden. Mit einem weiteren Apple-Event sollte allerdings nicht gerechnet werden. Eine Pressemitteilung tut es im Angesicht der eher minimalen Veränderungen auch.