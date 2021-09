Wenn etwas nicht freiwillig geschieht, muss man eben nachhelfen. So dürfte die Entscheidung der EU-Kommission gewertet werden, die sich in erster Linie gegen Apple und den proprietären Lightning-Anschluss richtet. Im Detail wird das Gesetz bald aber noch viel tiefgreifender und trifft damit auch andere Hersteller.

EU zwingt Apple zum Einsatz von USB-C-Anschluss

Der USB-C-Anschluss hat sich bei vielen Geräten bereits durchgesetzt als Standard. Nur bei Apple nicht, denn dort werden Produkte wie das iPhone immer noch mit einem Lightning-Anschluss ausgestattet. Genau das soll der neue EU-Beschluss per Gesetz verhindern. Zukünftig müssen Geräte wie Smartphone, Tablets, Laptops, Kopfhörer, mobile Spielekonsolen und Ähnliches über einen USB-C-Anschluss verfügen. Eigene Anschlüsse würden damit verboten (Quelle: EU-Kommission). Experten gehen davon aus, dass in erster Linie Apple mit dem Gesetz getroffen werden soll.

Interessanterweise verbaut Apple selbst in einigen Produkten wie teuren iPads oder dem MacBook schon USB-C-Ports und auch die Netzteile sind mit USB-C-Anschlüssen und Kabeln ausgestattet. Bei den meistverkauften Produkten wie dem iPhone, den günstigen iPads aber auch AirPods kommt aber weiterhin der Lightning-Anschluss zum Einsatz. Sollte dem Gesetz zugestimmt werden, wird den Unternehmen eine Übergangszeit von 24 Monaten gewährt. Das Gesetz gilt dann natürlich nur für neue Produkte.

Die EU-Kommission empfiehlt zudem, dass den Endgeräten überhaupt keine Kabel und Netzteile mehr beigelegt werden, damit weniger Elektroschrott entsteht. Ein einheitlicher Standard soll dafür sorgen, dass man dann nur noch ein Ladegerät braucht und sich dieses nur noch in der Leistung unterscheidet. Hersteller müssten dann angeben, mit welcher Leistung die optimale Ladegeschwindigkeit erreicht wird.

Selbst das im Video gezeigte iPhone 13 hat noch einen Lightning-Anschluss:

Anschluss am Netzteil soll auch vereinheitlicht werden

Im ersten Schritt geht die EU-Kommission nur den Anschluss am Endgerät an. Später soll in einer Novelle auch der Anschluss am Netzteil selbst angegangen werden. Spätestens dann ist nämlich nicht nur Apple betroffen, sondern auch viele andere Hersteller, die ihre Netzteile dann vermutlich auch auf den USB-C-Standard umrüsten müssen.