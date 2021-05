Wenn Photoshop der „Goldstandard“ der Bildbearbeitung ist, dann ist das beliebte „Pixelmator Pro“ für den Mac die nicht minder profunde Alternative dazu. Aktuell erhalten wir die Bildbearbeitung mit 50 Prozent Rabatt, sparen so also ganze 22 Euro – eine günstige Gelegenheit.

Pixelmator Facts

Originalartikel:

Schon in unserem Test vor drei Jahren überzeugte Pixelmator Pro, mittlerweile ist die Photoshop-Alternative natürlich noch besser geworden, der Entwickler arbeitet ja unentwegt daran. Das kostet Geld ... 43,99 Euro normalerweise. Aktuell gibt's aber eine Spezialversion davon – vollkommen kostenlos abseits des Mac App Stores. Doch keine Sorge, alles geht mit rechten Dingen zu und ist legal.

Mac mini mit Apples M1 bei Amazon günstiger

Photoshop-Alternative auf dem Mac: Pixelmator Pro kostenlos zum Download

Wo also gibt's denn nun Pixelmator Pro für Apple-Nutzer umsonst? Der Weg führt uns zu den Kollegen von „MacLife“, die haben sich gegenwärtig mit dem Hersteller zusammengetan und bieten die neueste Version 2.0.6 Junipero kostenlos zum Download an. Alles was man dafür tun muss, ist nur seine E-Mail-Adresse zu hinterlassen, dann erhält man eine individuell generierte Installationsdatei.

Was die tolle Photoshop-Alternative alles kann, erfahren wir im Video:

Pixelmator Pro jetzt kostenlos sichern

Wichtig zu wissen: Diese Spezialversion wird vom Hersteller als „DEMO“ bezeichnet, lässt sich aber ohne Funktionseinschränkungen nutzen – sichern, speichern ... alles funktioniert. Ergo: Also bitte nicht verwirren lassen, auch wenn es „DEMO“ heißt, eine abgespeckte Demo-Version ist es nicht. Einziger Nachteil gegenüber der Kaufvariante: Support und Updates in der Zukunft gibt's nicht – kann man aber mit leben.

Systemvoraussetzungen auf dem Mac

Wer Pixelmator Pro 2.0.6 Junipero nutzen möchte, der muss natürlich noch die Systemvoraussetzungen erfüllen. Mindestens macOS 10.14 Mojave oder neuer sollte es sein. Die neuen Mac minis und MacBooks mit Apples M1-Chip werden vollständig und nativ unterstützt. Hier entfaltet Pixelmator Pro das gesamte Leistungspotenzial. Die hervorragende Photoshop-Alternative ist zudem mehrsprachig, unterstützt werden Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch und Koreanisch.