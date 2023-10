Jetzt offiziell: Netflix erhöht Preise – diese Nutzer trifft es zuerst

Vorher war es nur eine Spekulation, jetzt herrscht Gewissheit. Netflix erhöht seine Preise und will mehr Geld von seinen Kundinnen und Kunden. Betroffen sind zunächst Abonnenten in den USA, Großbritannien und Frankreich. Jetzt wissen wir, wie viel teurer es bald auch in Deutschland werden könnte. Besonders zwei Tarife stehen im Fokus.

Noch vor wenigen Tagen gab es nur Gerüchte, doch jetzt macht Netflix Nägel mit Köpfen und verkündet weitere Preiserhöhungen (Quelle: 9to5Mac). Zunächst tiefer in die Tasche greifen müssen Abonnenten in den USA, Großbritannien und unsere Nachbarn in Frankreich.

Netflix: Höhere Preise für Basis- und Premium-Tarif

Nicht zuletzt der Blick nach Frankreich zeigt, wie teuer es demnächst auch für deutsche Kunden werden dürfte. Allerdings erhöht Netflix die Preise zunächst nur bei zwei Tarifen. Teurer wird somit der reguläre Basis-Tarif („Essentiel“ genannt) und der Premium-Tarif, der UHD und bis zu vier gleichzeitige Streams ermöglicht. Nicht verändert werden die Preise beim Standard-Tarif (zwei gleichzeitige Streams in maximal Full HD) und im werbefinanzierten Tarif. Im Detail:

Werbetarif: 5,99 Euro (unverändert)

Basis: 10,99 Euro (zuvor 8,99 Euro)

Standard: 13,49 Euro (unverändert)

Premium: 19,99 Euro (zuvor 17,99 Euro)

Unterm Strich: Kunden des Basis- und Premium-Tarifs zahlen ab sofort 2 Euro monatlich mehr.

Aktuelle Preise in Deutschland

In Deutschland gelten zum Vergleich aktuell noch die folgenden Preise:

Werbetarif: 4,99 Euro

Basis: 7,99 Euro

Standard: 12,99 Euro

Premium: 17,99 Euro

Eine Preiserhöhung hierzulande gab es zuletzt im Jahr 2021. Wir dürfen wohl aber davon ausgehen, dass alsbald äquivalent zum französischen Markt auch in Deutschland die Preise angehoben werden. Vor allem Nutzer eines Basis- und Premium-Tarifs werden sich auf höhere Preise einstellen müssen.

Mehr bezahlen müssen ab November auch Kunden von Disney+:

Zuvor gab es bereits eine verdeckte Preiserhöhung. Wer nämlich sein Passwort mit Freunden oder Bekannten außerhalb des eigenen Haushalts teilen möchte, der muss eine Zusatzgebühr von circa 5 Euro bezahlen. Zuvor war das sogenannte „Password-Sharing“ zwar nicht direkt erlaubt, aber allgemein geduldet. Jetzt geht Netflix dagegen aktiv vor und versucht dies mit allerlei Hilfsmitteln zu unterbinden.