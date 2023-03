Eigentlich sollte Justin Bieber 2023 auf Welt-Tournee gehen und auch einige Auftritte in Deutschland haben. Die Tour wurde jedoch abgesagt. Habt ihr Tickets für eines der Justin-Bieber-Konzerte, bekommt ihr euer Geld zurück.

Warum Justin Bieber seine Tour 2023 abgesagt hat, ist nicht genau bekannt. Es soll an gesundheitlichen Problemen liegen, die eine umfangreiche Weltreise unmöglich machen.

Justin Bieber Tour abgesagt: Rückerstattung bei Eventim

Eigentlich sollte sollte die „Justice World Tour“ bereits 2022 starten. Im letzten Jahr wurden die Konzerte jedoch immer wieder verschoben, bis es jetzt zur vollständigen Absage gekommen ist. Die Absage wurde bei Twitter bekanntgegeben:

In Deutschland sollte Bieber Hamburg (16. Januar), Köln (31. Januar), Frankfurt (2. Februar), Berlin (4. Februar) und München (9. März) spielen. Bislang behielten die Tickets bei einer Verschiebung ihre Gültigkeit. Nach der Absage könnt ihr sie dort zurückgeben, wo ihr sie gekauft habt. Laut den Tickethändlern sollen die Ticketpreise vollständig zurückerstattet werden. Die Verbraucherzentrale strebt schon seit längerem ein Verfahren gegen Eventim an, da bei Absagen während der Corona-Zeit zwar Ticketpreise zurückerstattet, aber Gebühren durch den Händler einbehalten wurden.

Habt ihr die Tickets bei Eventim gekauft, bekommt ihr euer Geld so zurück:

Steuert die Übersicht für Konzertabsagen im Webangebot von Eventim an. Gebt hier bei „Event/Künstler“ „Justin Bieber“ ein und sucht nach dem Ort, für den ihr Eintrittskarten habt. Drückt dann auf „Suche starten“. Tippt beim Suchergebnis den Button „Formular zur Rückabwicklung“ an. Gebt jetzt die Barcodes der Justin-Bieber-Tickets ein, die auf der Seite abgedruckt sind. Es können Barcodes für mehrere Tickets eingegeben werden. Gebt euren Vor- und Nachnamen sowie weitere persönliche Daten ein. Optional könnt ihr auswählen, wohin das Geld zurückerstattet werden soll. Normalerweise nutzt Eventim die gleichen Daten, die auch für den Ticketkauf verwendet wurden. Es wird ein Formular erstellt. Druckt das Schreiben aus und unterschreibt es. Schickt die Tickets zusammen mit dem unterschriebenen Formular an die abgedruckte Adresse. Euer Geld wird innerhalb von 3 Wochen zurückerstattet.

Justin Bieber: Tickets bei Ticketmaster zurückgeben

Wurde das Ticket bei Ticketmaster gekauft, erhaltet ihr eine E-Mail mit den entsprechenden Informationen zur Rückabwicklung. Im Kundenkonto könnt ihr die gekauften Tickets abrufen und dort die Rückerstattung ebenfalls beantragen. Der Anbieter stellt zudem ein Formular für verlegte und abgesagte Events zur Verfügung. Bei Ticketmaster kann eine Rückgabe nur an den ursprünglichen Käufer erfolgen.

Habt ihr euer Ticket bei einer anderen Verkaufsstelle geholt, wendet euch direkt an den Verkäufer. Bei Tickets von Plattformen wie Kleinanzeigen solltet ihr den Verkäufer dort kontaktieren, um eine Rücknahme auszumachen. Bei Zweithändlern wie Viagogo sollt ihr vom Anbieter informiert werden. Immer wieder wird aber berichtet, dass es bei diesen Plattformen zu Problemen bei der Rückgabe kommen kann.

Warum wurden die Konzerte abgesagt?

Warum genau die Konzerte von Justin Bieber abgesagt wurden, ist nicht bekannt. Im letzten Jahr machte der Star seine Ramsay-Hunt-Erkrankung öffentlich, die Nerven angreift und sein Gesicht halbseitig lähmt.

Seinen letzten Auftritt hatte Bieber am 4. September 2022 in Brasilien. Im Anschluss an den Auftritt erklärte er, dass er sehr schwach sei und eine Rückkehr auf die Bühnen kurzfristig nicht möglich sei.

