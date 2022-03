Wer ein Samsung-Smartphone besitzt, kann seit einiger Zeit kostenlos darauf fernsehen und über 90 Kanäle mit verschiedensten Inhalten genießen. Jetzt hat das südkoreanische Unternehmen angekündigt, dass der Dienst ausgebaut wird und wir uns auf neue Kanäle freuen können.

Kostenloses Fernsehen auf Samsung-Smartphones wird besser

Mit Samsung TV Plus bietet das südkoreanische Unternehmen bereits seit einiger Zeit einen coolen Dienst an. Ihr könnt auf euren Smartphones, Tablets, aber auch Smart-TVs einfach so kostenlos TV schauen. Mittlerweile wurde der Dienst stark ausgebaut, sodass man dort über 100 Kanäle ohne Mehrkosten schauen kann. Samsung erweitert den Dienst nun weiter. Es werden weitere Kanäle mit richtig guten Shows hinzugefügt (Quelle: Samsung).

Mit dabei sind richtig gute Sendungen wie American Idol 2022, das aber vorerst exklusiv in England ausgestrahlt wird. Der „Entertainment Hub Channel“ wird mit einigen neuen Sendungen erweitert. Dazu gehören MasterChef Australia und Project Runway. Es gibt einen neuen Wild Planet Channel und es wurden neue Partnerschaften eingegangen. Je nach Land kann sich das Angebot aber stark unterscheiden, da teilweise exklusive Deals eingegangen wurden. In Deutschland stieg das Angebot von 90 auf über 100 Sender. Es ist also einiges Neues dabei.

Was euch bei Samsung TV Plus erwartet:

Samsung TV Plus: TV-Sender kostenlos streamen

Wie kann ich Samsung TV Plus kostenlos schauen?

Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst euch nur Samsung TV Plus auf euer Smartphone oder Tablet herunterladen. Das geht über den Google Play Store oder über den Galaxy Store von Samsung.

Ihr könnt den Dienst aber auch auf eurem Samsung-Fernseher nutzen. Dazu braucht ihr nicht einmal ein aktuelles Modell. Samsung TV Plus funktioniert auf Fernsehern ab 2016. Sollte die App nicht vorinstalliert sein, müsst ihr dort in den App-Shop gehen. Mit über 5 Millionen Installationen auf Samsung-Geräten ist die App extrem beliebt und kommt mit 4 von 5 Sternen sogar sehr gut an, wenn man bedenkt, dass es sich um eine kostenlose App handelt.