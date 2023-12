Langerwarteter Gratis-Shooter knackt die Steam-Charts zum Release

Ohne Vorankündigung hat der vielgehypte Shooter The Finals auf Steam überraschend seinen Release gefeiert – direkt zum Start kann sich das kostenlose Spiel in die Bestseller-Liste eintragen, obwohl die Bewertungen noch ausbaufähig sind.

Nachdem es viele Monate ganz weit oben auf der Liste der meistgewünschten Spiele auf Steam verbracht hat, ist der Multiplayer-Shooter The Finals jetzt endlich da. Nach einer Ankündigung bei den Game Awards ist das rasante Gratis-Game live gegangen und neugierige Spieler katapultieren es in die Bestseller-Charts der PC-Plattform. Grund zu Kritik finden viele von ihnen aber trotzdem.

The Finals: Gratis-Shooter startet auf Steam

In The Finals nehmt ihr an einem kunterbunten und explosiven Turnier teil, in dem ihr euch mit anderen Spielern durch weiträumig zerstörbare Arenen ballert. Das Gratis-Game bietet euch dabei die Freiheiten, verschiedene Strategien zu verfolgen – ihr könnt ganze Gebäude mit Sprengsätzen einreißen oder aber auch eure Gegner mit einer Katana im Nahkampf angreifen. Das rasante Gameplay fordert damit sowohl eure Reaktionsschnelligkeit als auch eure Cleverness.

Schaut euch den Trailer zur Season 1 in The Finals an:

The Finals: Season 1 Trailer

Auf Steam könnt ihr euch The Finals ab sofort kostenlos sichern und somit ohne Risiko in den Shooter hineinschnuppern (bei Steam ansehen). Allerdings fallen die Reaktionen auf das Spiel aktuell noch recht durchwachsen aus – kurz nach dem Release steht der Shooter bei über 3.800 abgegebenen Stimmen nur bei einer ausgeglichenen Wertung. Spieler kritisieren, dass ihnen The Finals in der Beta-Version noch besser gefallen hatte, weil die Bewegungen ihrer Meinung nach im Vergleich deutlich verlangsamt wurden und sich nun nicht mehr so glatt anfühlen.

Steam-Charts: Gratis-Shooter klopft oben an

In den Steam-Charts kann sich The Finals direkt am Release-Tag über einen starken siebten Platz freuen. Für ganz oben reicht es nicht, auch weil dort auf Platz 2 der ebenfalls neu erschienene Zombie-Shooter The Day Before landet – das langerwartete Online-Game kassiert zum Release allerdings absolut desaströse Kritiken.

Bei den Game Awards hat ein anderes Spiel mit seinem ersten Trailer ebenfalls für viel Aufregung gesorgt:

