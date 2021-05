Selbst zusammenbauen statt fertig kaufen: Mit dem Framework gibt es nun ein neues Laptop im Vorverkauf, bei dem Nutzer selbst tätig werden müssen. Der besondere Laptop lässt sich über Module erweitern und im Laufe der Zeit durch bessere Komponenten upgraden, so die Hoffnung. Die Preise beginnen bei 749 US-Dollar.

Framework: Neues DIY-Laptop im Vorverkauf

Mit dem Framework steht ab sofort ein ganz besonderer Laptop im Vorverkauf zur Verfügung, der zumindest in Teilen modular aufgebaut ist und sich in der DIY-Variante selbst zusammenbauen lässt. Die Preise beginnen bei 749 US-Dollar, was derzeit umgerechnet etwa 620 Euro entsprechen. Mit einer Lieferung ist im Sommer 2021 zu rechnen, der Versand ist kostenfrei.

Die DIY-Variante bietet diverse Möglichkeiten bei der Auswahl der Komponenten. Beim Prozessor haben Interessenten die Wahl zwischen zwei i7- und einem i5-Prozessor von Intel. Beim Speicher stehen mehrere SSDs mit Kapazitäten zwischen 250 GB und 4 TB zur Verfügung. Arbeitsspeicher steht zwischen 8 GB und 32 GB bereit.

Bei fast allen Komponenten und beim Betriebssystem bietet der Hersteller auch die Möglichkeit auf einen Verzicht an. Wer also selbst eine eigene SSD verbauen möchte, der wird auch nicht zum Kauf einer SSD gezwungen.

Das Display des Framework-Laptops kommt auf eine Größe von 13,5 Zoll und ist im Format von 3:2 konzipiert. Als maximale Auflösung werden 2.256 x 1.504 Pixel bei einer Helligkeit von bis zu 400 nits angegeben. Der Laptop bringt 1,3 Kilo auf die Waage. Der Akku kommt auf eine Leistung von 55 Wattstunden und lässt sich über 60 Watt via USB-C aufladen.

Framework: Erweiterungen und Upgrades geplant

Dem Hersteller zufolge möchte man im Laufe der Zeit einige Upgrades bereitstellen, damit der Laptop nicht obsolet wird. Dazu gehören neue Prozessoren und sogar ein neues Mainboard.

Eine einfache Erweiterung über Module ist bereits zum Start bei den Anschlüssen möglich. Diese können bei Bedarf ohne Schraubenzieher per Hand ausgetauscht werden.