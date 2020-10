Noch immer befindet sich macOS Big Sur bei Apple in der Entwicklung – ungewöhnlich lange übrigens. Jeder fragt sich: Wann erfolgt endlich der Release des neuen Mac-Betriebssystems? Jetzt keimt Hoffnung auf.

Bereits am 22. Juni auf der WWDC präsentiere uns Apple macOS Big Sur. Seitdem befindet sich das neue Mac-System mit der Versionsnummer 11.0 im Beta-Test. Insgesamt 10 Vorabversion gab es, die letzte wurde vor zwei Wochen zur Verfügung gestellt. Bis jetzt aber schweigt Apple bezüglich eines konkreten Release-Termins, die Nutzer werden schon langsam unruhig.

Apples macOS Big Sur: Release in den nächsten Tagen?

Wir können festhalten: Die Entwicklung dauert ungewöhnlich lange, üblicherweise erfolgt die Veröffentlichung im September oder spätesten Oktober, macOS Catalina wurde beispielsweise im letzten Jahr am 7. Oktober freigegeben, davor etablierte sich der September als Release-Monat. 2020 ist vieles anders, auch beim Mac-Update. Mit einem Release noch im Oktober rechnet niemand mehr, trotzdem dürfte der offizielle Start von macOS Big Sur nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Darauf dürfen wir uns bald freuen am Mac:

Grund zur Hoffnung findet sich nämlich in der überraschenden Veröffentlichung der ersten Beta-Version von 11.0.1 durch Apple. Bedeutet: Statt einer elften Beta der Version 11.0 gibt's jetzt Nummer 1 von 11.0.1 – sehr ungewöhnlich. Ergo: Noch vor der Fertigstellung von Big Sur wird also schon am ersten, kleineren Service-Update öffentlich gearbeitet. Dies weckt jetzt die Hoffnung auf einen baldigen Release von macOS Big Sur 11.0. Wenn dem so ist, dürfte Apple also in absehbarer Zeit den sogenannten „Golden Master“ an die Entwickler verteilen.

Mac-Event am 17. November wahrscheinlich

Damit könnte das neue System für die Apple-Rechner sogar noch vor dem kolportierten Mac-Event am 17. November erscheinen, eventuell schon nächste oder übernächste Woche. Bei besagtem Event rechnet man mit der Vorstellung des ersten ARM-Macs – höchstwahrscheinlich ein ultrakompaktes MacBook. Aber auch neue Rechner mit Intel-Prozessor könnten noch kommen, beispielsweise ein Update des MacBook Pro mit 16-Zoll-Display. Spätestens am 9. oder 10. November wird wohl Apple bezüglich des Event-Termins die Öffentlichkeit informieren.