Xiaomi ist mittlerweile zum zweitgrößten Smartphone-Hersteller der Welt geworden. Das chinesische Unternehmen verkauft aber nicht nur viele Handys, sondern hat sich auch zum Innovationstreiber entwickelt. Selbst Samsung kann da nicht mithalten, wie sich bei der Schnellladetechnologie zeigt.

Xiaomi Facts

Xiaomi Mi Mix 4 soll mit 120 Watt geladen werden

Erst kürzlich haben wir erfahren, dass Samsung aktuell darüber nachdenkt, seine kommenden Top-Smartphones der Galaxy-S22-Serie mit bis zu 65 Watt schnell aufzuladen. Bei der Galaxy-S21-Serie sind beim Ultra maximal 45 Watt drin. Dort aber auch nur, wenn man sich ein spezielles Netzteil kauft. Xiaomi kann darüber nur milde lächeln. Das Mi Mix 4 soll sich laut einer Zulassungsbehörde nämlich mit 120 Watt aufladen lassen (Quelle: GizChina). Je nachdem, wie groß der Akku ausfällt, ist dann das nächste Top-Smartphone in wenigen Minuten von 0 auf 100 Prozent aufgeladen.

Xiaomi hatte die Mi-Mix-Serie vor einiger Zeit eigentlich eingestampft und bringt sie nun wieder zurück. Es handelte sich um experimentelle Smartphones, bei denen das chinesische Unternehmen neue Ideen ausprobiert hat. Beim Mi Mix 4 wird das auch so sein. Neben der 120-Watt-Ladetechnologie und der besten technischen Ausstattung, die man aktuell bekommen kann, wird das Smartphone auch erstmals mit einer Unter-Display-Kamera ausgestattet sein. In Kombination mit einem fast randlosen Display soll ein einzigartiges Design erschafft werden.

Im Video seht ihr, wie Xiaomi ein Smartphone sogar schon mit 200 Watt auflädt:

Xiaomi könnte Samsung-Event kontern

Samsung wird seine Produktneuheiten am 11. August 2021 vorstellen. Aus China hört man, dass Xiaomi für den gleichen Tag ebenfalls ein Event plant. Der chinesische Konzern ist Samsung bei den Verkaufszahlen also nicht nur knapp auf den Fersen, sondern könnte Samsung jetzt auch die buchstäblich Show stehlen. Hier kündigt sich ein gigantischer Zweikampf an, der in den kommenden Wochen und Monaten ausgetragen wird.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).