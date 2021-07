HarmonyOS soll Android in Sachen Leistung in den Boden stampfen. Genau das hat man in den letzten Monaten und Wochen immer wieder gelesen. Doch stimmt das wirklich? Ein kleiner Geschwindigkeitsvergleich mit einem Samsung-Smartphone und „One UI“ bestätigt das – zumindest in einem Fall.

HarmonyOS von Huawei startet schneller als „One UI“ von Samsung

Huawei will in wenigen Tagen mit dem Huawei P50 Pro das erste echte HarmonyOS-Smartphone vorstellen. Statt eines Upgrades von Android auf das neue Huawei-Betriebssystem bekommt man dann erstmals ein Handy zu sehen, das von Grund auf für HarmonyOS entwickelt wurde. Doch auch der Wechsel weg von Android zu HarmonyOS soll viele Vorteile bieten. Das neue Betriebssystem soll auf älteren Handys schneller laufen und weniger Speicherplatz benötigen. Doch wie viel schneller eigentlich? Das nachfolgende Video soll es zeigen – zumindest beim Start der Smartphones:

Das Huawei P40 Pro mit der Beta-Version von HarmonyOS ist einige Sekunden schneller einsatzbereit als das Samsung Galaxy Note 20 Ultra mit „One UI 3.1“ und Android 11 als Betriebssystem (Quelle: HuaweiCentral). Wenn das Huawei-Smartphone schon beim Start deutlich schneller ist, dürften die Berichte aus China über die bessere Effizienz des neuen Betriebssystems durchaus passen. Huawei könnte an vielen Punkten, wo Android ausgebremst wird, ordentlich gewinnen und sich die Smartphones insgesamt schneller anfühlen. Wir freuen uns schon drauf das selbst auszuprobieren.

In diesem Video seht ihr die neuesten HarmonyOS-Produkte von Huawei:

Wann erscheint HarmonyOS in Deutschland?

Bisher laufen in China nur die Beta-Tests von HarmonyOS auf Smartphones von Huawei und neuerdings auch auf Geräten von Honor. Wenn Huawei in der kommenden Woche das Huawei P50 Pro vorstellt und nach Europa bringt, dürfte die finale Version nicht mehr weit weg sein. Bald könnten wir also erste Erfahrungen mit der Android-Alternative sammeln.

