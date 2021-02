Sony haut auf den Putz und bewirft euch mit einer Rabattaktion für PS4- und PS5-Spiele, die dem berüchtigten Steam Summer Sale alle Ehre macht.

Wenn ihr auch das Gefühl kennt, einfach nichts zum Zocken zu haben, dann ist jetzt eure Chance gekommen, dies zu ändern. PlayStation-Spiele, die euch bisher zu teuer waren, könnten jetzt um bis zu 80 Prozent reduziert sein! Sony ballert im aktuellen Sale über 150 Top-Spiele für die PS4 und die PS5 raus – und das teilweise zum absoluten Schleuderpreis!

Kritiker-Empfehlungen für PS4 und PS5 jetzt zu Schnäppchenpreisen

Ein Besuch im PlayStation Store kann da nicht schaden:

Wenn ihr glaubt, dass es sich bei den vielen Angeboten um Restbestände vom Wühltisch der Sony-Spiele handelt, dann liegt ihr falsch. Die Liste strotzt nur so vor Triple-A-Titeln – in diesem Sale geht es nämlich einzig und allein um die Lieblinge der Kritiker. Jetzt ist also eure Chance, die Spiele, die ihr schon viel zu lange vor euch her schiebt, endlich zu eurer Sammlung hinzuzufügen. Über den oberen Button gelangt ihr zum gesamten Angebot. Die absoluten Perlen haben wir euch hier aber separat aufgelistet:

Die besten Einzelangebote für PS4 und PS5:

Welche Spiele liegen bei euch schon viel zu lange auf dem Pile of Shame?

Zusätzlich gibt es auch einige Pakete, bei denen ihr aktuell gleich mehrere Serienteile von bekannten Spielereihen günstig abstauben könnt:

Die besten Bundles für die PS4:

Im PlayStation Blog gibt Sony bekannt, dass die Rabattaktion noch bis zum 17. Februar um 23.59 Uhr Ortszeit laufen wird. Bis dahin könnt ihr eure Bibliothek mit neuen Spielen der verschiedensten Franchises und Genres bis oben hin vollstopfen.