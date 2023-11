Nach dem Galaxy S23: Samsung hat Android-14-Update für nächstes Handy fertig

Samsung muss viele seiner Smartphones und Tablets mit einem Update auf Android 14 und One UI 6.0 versorgen. Für die Galaxy-S23-Modelle wird die neue Software bereits seit einiger Zeit verteilt. Jetzt ist mit dem Galaxy S22 die vorherige Smartphone-Generation an der Reihe. Ein kleiner Haken bleibt aber noch.

Samsung hat Android 14 für Galaxy S22 fertig

Seitdem Android 14 mit One UI 6.0 offiziell für die Galaxy-S23-Smartphones zur Verfügung steht, warten viele Samsung-Fans auf ein Upgrade ihres Smartphones. Nun gibt es gute Nachrichten, denn Samsung hat das neueste Software-Upgrade für die Galaxy-S22-Smartphones fertig (Quelle: SamMobile). Zugang haben aktuell aber nur die Beta-Tester. Der Rollout für alle Besitzerinnen und Besitzer der älteren Generation hat also noch nicht gestartet. Es könnte noch einige Tage dauern, bis der finale Startschuss fällt.

Das sind aber trotzdem gute Nachrichten, denn damit kann die Verteilung von Android 14 mit One UI 6.0 für die Galaxy-S22-Smartphones nicht mehr lange auf sich warten lassen. Es läuft immer noch der Beta-Test, um die letzten Feinheiten zu überprüfen. Die finale Version für alle dürfte demnach vor der Tür stehen. Wie üblich verrät Samsung selbst nicht, wann genau das passiert. Ein vorab veröffentlichter Zeitplan ist mittlerweile wieder verschwunden. Mit etwas Glück geht es aber noch im November los.

Das ändert sich mit Android 14:

Das ist neu in Android 14



Viele weitere Samsung-Handys warten noch

Bei Samsung gilt seit dem Galaxy S21 eine fünfjährige Update-Garantie, die auch Einsteiger- und Mittelklasse-Handys einschließt. Entsprechend werden in den kommenden Wochen und Monaten noch sehr viele Galaxy-Smartphones das Update auf Android 14 und One UI 6.0 erhalten. Aktuell laufen beispielsweise Beta-Tests mit dem Galaxy A54, Galaxy S21 oder Galaxy Z Flip 5. Diese sind aber noch nicht so weit wie das Galaxy S23 oder Galaxy S22.

Neben Smartphones wird Samsung auch einige Tablets mit dem Update auf Android 14 und One UI 6.0 versorgen. Für diese ist der Zeitplan aktuell noch unklar. Sobald sich bei diesen Geräten etwas tut, werden wir euch informieren.

