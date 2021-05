Das lange Wochenende streckt euch sein Köpfchen entgegen, und auch die Streaming-Portale Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ sind darauf vorbereitet: Wir zeigen euch, welche neuen Highlights ihr nicht verpassen dürft.

Was gibt's dieses Wochenende? Fans von greller, gut gemachter Action und Oldies but Goldies sollten sich wenigstens einen Abend freihalten, um bei Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ vorbeizuschauen: Und vergesst das Popcorn nicht für Zack Snyders neuen Zombies-Blockbuster!

Netflix: Army of the Dead

Zack Snyders neuer Blockbuster Army of the Dead feiert sein Debüt auf Netflix: Im Snyder-typischen Action-Kracher begibt sich eine Gruppe von Söldnern in das von Zombies überrannte Las Vegas, um den größten Raubüberfall der Geschichte zu meistern. Regisseur Zack Snyder ist unter anderem bekannt für die Filme Dawn of the Dead, 300, Sucker Punch und Watchmen: Die Wächter.

Streamt Army of the Dead ab jetzt auf Netflix.

Amazon Prime Video: Mel Brooks‘ Spaceballs

Oldie but Goldie: Mel Brooks‘ Spaceballs ist ein Sci-Fi-Comedy-Klassiker, den ihr gesehen haben müsst. Als Parodie auf Star Wars, Der Zauberer von Oz und andere Filme gehört Spaceballs nicht nur zu den lustigsten Komödien da draußen, sondern hat sich als Klassiker auch in die Filmgeschichte eingeschrieben. Holt ihn nach, wenn ihr ihn noch nicht kennt!

Streamt Mel Brooks‘ Spaceballs ab dem 22. Mai auf Amazon Prime Video.

Disney+: M.O.D.O.K.

M.O.D.O.K. ist die neue Marvel-Serie, die ihr so vielleicht nicht erwartet habt: In der animierten Comedy-Serie könnt ihr euch auf schwarzen Humor à la Rick & Morty einstellen, angetrieben durch den Superbösewicht Modok, der sich neben der Vernichtung der Welt auch um seine anstrengende Familie kümmern muss.

Streamt die erste Folge von M.O.D.O.K. ab jetzt auf Disney+.

Nicht vergessen: Am 9. Juni 2021 wartet Disney+ mit der nächsten großen Marvel-Serie auf – Loki startet wie alle vorherigen Mini-Serien mit einer Episode, wobei jede Woche eine weitere hinzukommt.