Netflix macht Schluss: Am 31. März ist der Spaß vorbei

Der Streaming-Anbieter Netflix reduziert sein Angebot und entfernt bereits Ende März gleich eine ganze sehenswerte Comedyserie, die viele vielleicht bisher gar nicht kennen. Wer also zuvor noch alle 6 Staffeln von „Community“ sehen will, der muss sich ganz schön beeilen.

Ursprünglich liefen die Episoden von „Community“ zwischen 2009 und 2015 auf NBC beziehungsweise die letzte Staffel auf Yahoo! Screen in den USA. Hierzulande schnappte sich zunächst Pro 7 die lustige TV-Serie. Im Jahr 2020 kaufte dann Netflix die Rechte und stellt die sechs Staffeln seitdem zur Verfügung.

Netflix schmeißt „Community“ nach vier Jahren raus

Doch nun zieht Netflix einen Schlussstrich und stellt die Veröffentlichung ein. „Community“ ist beim bekannten Streaming-Anbieter nur noch bis zum 31. März 2024 verfügbar (bei Netflix ansehen).

Worum geht es in der Serie? Jeff Winger (Joel McHale) muss sein Diplom als Anwalt nachholen, nachdem herauskommt, dass sein Abschluss gefälscht war. Er besucht ein Community College in Greendale, Colorado, und gründet dort zusammen mit anderen Kommilitonen eine illustre Lerngruppe. Langsam wächst die zu einer echten Community zusammen.

Kurzer Einblick in die erste Staffel:

Community – Trailer

Erwähnenswert: Bei Netflix gibt es aktuell noch alle sechs Staffeln, aber nur 109 von 110 Episoden zu sehen. Darauf weist der Streaming-Anbieter auch in der Serienbeschreibung hin: „Eine Folge von Staffel 2 ist nicht verfügbar“. Diese Absenz hat einen guten Grund, der von Netflix aber nicht erwähnt wird. In besagter Folge ist nämlich Schauspieler Ken Jeong in Blackface zu sehen. Heutzutage wird dies bekanntlich als rassistisch eingestuft und entsprechend kritisiert. Die Folge wurde von Netflix gelöscht.

Serie kam bei Kritikern und Zuschauern an

Qualitativ kann „Community“ davon abgesehen überzeugen. Eine IMDb-Bewertung von 8,5 ist herausragend. Gleiches lässt sich über das Kritiker- und Zuschauervoting von jeweils 88 Prozent bei Rotten Tomatoes sagen. Am besten bewertet wurde dort die zweite Staffel mit 100 Prozent, Staffel 4 stellt mit nur 65 Prozent hingegen einen kleinen Misserfolg dar. Staffel 5 und 6 konnten dann mit jeweils 93 beziehungsweise 89 Prozent aber wieder überzeugen.

Bei einer Lauflänge von jeweils 22 beziehungsweise zum Schluss von 30 Minuten könnte der eine oder andere Vielseher eventuell bis Ende März noch die gesamte Serie schaffen. Aber auch wenn nicht – zum Reinschnuppern reicht die Zeit noch allemal.