Mit Serien wie The Witcher hat Netflix bereits bewiesen, dass Serien-Umsetzungen von Spielen durchaus gelingen können. Gerüchte gehen nun um, dass der Streamingdienst bereits das nächste Fantasy-Abenteuer im Auge hat.

The Elder Scrolls Facts

The Elder Scrolls als Serie?

Wenn es nach dem Insider Daniel Richtman geht, befindet sich bei Netflix eine neue Serie in Planung, die im Universum des Bethesda-Klassikers The Elder Scrolls spielen soll. In welche Richtung es dabei genau gehen soll ist nicht bekannt, wir wissen aber, dass sich derzeit The Elder Scrolls 6 in der Entwicklung befindet – die Franchise erhält also so oder so Zuwachs.

Sollten sich die Gerüchte als wahr herausstellen, könnte die neue Serie in der Produktion so groß ausfallen wie die Serie zu The Witcher.

Die Wartezeit könnt ihr euch mit kommenden Spielen versüßen.

Bilderstrecke starten (13 Bilder) 12 sehnsüchtig erwartete Releases 2021: Spiele, auf die ihr euch freuen könnt

Bestätigt ist noch nichts

Bisher handelt es sich lediglich um Gerüchte, weder Netflix noch Bethesda haben sich zu einer „The Elder Scrolls“-Serie geäußert. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Was würdet ihr denn von einer Serie zu diesem Spieleklassiker halten? Besucht uns gerne auf Facebook und schreibt es uns in die Kommentare.