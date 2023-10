Netflix wird gierig: Was Nutzern bald auch hierzulande droht

Streaming kostet Geld, dies wissen vor allem die Kundinnen und Kunden von Netflix, die alsbald erneut zur Kasse gebeten werden. Zunächst in den USA und Kanada werden nämlich erneut die Preise steigen. Doch auch wir in Deutschland bleiben nicht verschont. Fragt sich nur, wann es so weit ist.

Netflix wird teurer: Preiserhöhung kündigt sich an

Der Hollywood-Streik wird teuer. Zahlen müssen die Zeche unter andrem die Kunden von Netflix. Laut einem Insider-Bericht des Wall Street Journal will der Streaming-Anbieter nämlich „wenige Monate“ nach dem Ende des Schauspielerstreiks die Preise erneut erhöhen (Quelle: Wall Street Journal).

Gegenwärtig befinden sich die Schauspieler noch im Arbeitskampf. Doch eine Einigung der beteiligten Parteien könnte bald erfolgen. Zuletzt wurde bekanntlich der Autorenstreik beiseitegelegt. Nun könnte eine Lösung auch im Schauspielerstreik bevorstehen.

Demzufolge dürften die Netflix-Preise wohl spätestens 2024 wieder zulegen. An der Reihe sind zunächst Nutzer in den USA und Kanada, der Rest bleibt jedoch nicht verschont. Auch deutsche Kunden müssen also bangen und demnächst mit höheren Kosten rechnen.

Streaming wir immer teurer, doch so lässt sich Geld sparen:

In den USA erhöhte Netflix zuletzt im Frühjahr 2022 die Preise. Zwischenzeitlich stellte Netflix dort den günstigen Basisplan ein und einen werbefinanzierten Tarif für 6,99 US-Dollar im Monat vor. Der dürfte jetzt also zum ersten Mal teurer werden.

Situation in Deutschland

Hierzulande erhöhte Netflix 2021 zuletzt die Preise. Im Gegensatz zu den USA gibt es bei uns aber noch den Basisplan für knapp 8 Euro monatlich. Knapp 13 Euro zahlt man fürs Standard-Abo, knapp 18 Euro fürs Premium-Abo mit 4K-Unterstützung. Alternativ besteht aber auch die Option des Werbe-Tarifs für knapp 5 Euro im Monat.

Dennoch gab es hierzulande eine Preiserhöhung durch die Hintertür. Wer nämlich sein Konto mit jemanden außerhalb des eigenen Haushalts teilen möchte, der zahlt ab sofort eine Zusatzgebühr von knapp 5 Euro. Zuvor war das „Password-Sharing“ geduldet und es bestand zumindest inoffiziell die Möglichkeit, so Geld zu sparen, indem man sich die Kosten mit mehren Menschen teilt.

Noch ist nicht klar, wann Netflix hierzulande die eigentlichen Preise ebenso erhöhen wird. Da die letzte Preiserhöhung nun aber schon zwei Jahre zurückliegt, dürfte sich der Streaming-Anbieter eher mit der Ankündigung beeilen. Wenn wir raten müssten: Spätesten Ende 2024 solltet ihr damit wohl rechnen.