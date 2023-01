2023 soll ein großes Jahr für die PS5 werden, doch einer der Hardware-Hoffnungsträger macht schon vor dem Release Probleme. Sony muss die Verkaufserwartungen für das PSVR2-Set halbieren – die Vorbestellungen laufen bislang nicht wie geplant.

Seit Anfang Dezember 2022 können Fans das PSVR2-Set im PlayStation-Store vorbestellen, ohne auf eine Einladung warten zu müssen. Bislang bleibt der Andrang auf die neue PS5-Hardware offenbar jedoch hinter den Erwartungen des Unternehmens zurück. Einem Bloomberg-Bericht zufolge musste Sony dafür kürzlich die Verkaufserwartungen für das erste Quartal halbieren. PSV2 soll am 22. Februar 2023 auf den Markt kommen.

PSVR2-Vorbesteller enttäuschen Sony

Laut Bloomberg berichten Insider, dass Sony für das erste Quartal vom PSVR2-Set ursprünglich 2 Millionen verkaufte Exemplare angepeilt hat. Doch weniger als einen Monat vor dem Release hat das Unternehmen diese Zielsetzung um die Hälfte korrigiert. Stattdessen sollen nun wohl 1,5 Millionen Exemplare der PS5-Hardware im Zeitraum April 2023 bis Mai 2024 unters Volk gebracht werden. (Quelle: Bloomberg)

Schaut euch hier den VR-Trailer zu Horizon: Call of the Mountain an:

Horizon: Call of the Wild | Trailer zum VR-Abenteuer von der State of Play

PSVR2 wird ab dem 22. Februar in zwei Ausführungen verfügbar sein. Das Basis-Paket bestehend aus dem Headset mit Stereo-Kopfhörern und den PSVR-Controllern für 599,99 Euro sowie in einem Bundle mit Horizon: Call of the Mountain für 649,99 Euro.

Neue PS5-Hardware: Hoher Preis könnte ein Problem sein

Mit dem PSVR2-Set hat Sony eine anspruchsvolle Hardware entwickelt, die vielen Fans durchaus Hoffnung auf den Durchbruch von VR-Technologie macht – doch seit der offiziellen Ankündigung ist der Preis für viele in der Community ein rotes Tuch, schließlich kostet das VR-Zubehör mehr als eine PS5 selbst.

Angesichts der aktuellen Inflation ist es auf jeden Fall nicht verwunderlich, dass Spieler bei der Kombination eines hohen Preisschilds mit bisher noch nicht massentauglicher Technologie lieber vorsichtig agieren. Ob die PSVR2 ihre weiteren Verkaufsziele erreicht, könnte auch davon abhängen, ob sich Sony ab einem gewissen Punkt in Zukunft im Preis flexibel zeigt.

Der neue DualSense Edge für die PS5 kostet ebenfalls eine ganze Menge – hat aber eine wesentliche Schwäche:

