Neuer Bestpreis für die PS5: Sony ballert beliebten Shooter günstig wie nie raus

Fans von knalliger Shooter-Action können sich im PlayStation-Store jetzt über ein besonderes Angebot freuen. Die Next-Level-Edition von Borderlands 3 ist aktuell für die PS4 und PS5 so stark reduziert wie noch nie zuvor. Erste Szenen des Loot-Shooters könnt ihr euch direkt oben im Artikel anschauen.

Aus 74,99 Euro mach 7,49 Euro – der überdrehte Shooter-Hit Borderlands 3 ist derzeit im PlayStation-Store um satte 90 Prozent im Preis reduziert (im PlayStation-Store ansehen). Damit könnt ihr euch das explosive Abenteuer mit über einer Milliarde Knarren für eure PS4 oder PS5 zu einem neuen Tiefpreis sichern.

Borderlands 3: Shooter-Hit knackt Tiefpreis auf der PS5

In Borderlands 3 kehrt ihr mit bis zu 3 Freunden allein oder im Koop nach Pandora zurück und ballert euch als Kammerjäger durch ein rasantes Abenteuer, bei dem ihr zahlreiche verschiedene Planeten erkunden könnt. Ihr müsst die fiesen Geschwister Troy und Tyreen Calypso daran hindern, die Macht in der Galaxie an sich zu reißen und dabei die verstreuten Vault-Schatzkammern zu plündern. Bei eurer Mission stehet euch eine aberwitzige Anzahl an Waffen zur Verfügung und diverse freischaltbare Skills, mit denen ihr euren Charakter verbessern könnt.

Außerdem erwarten euch, wie es bei der Borderlands-Reihe üblich ist, jede Menge abwegiger Humor und skurrile Persönlichkeiten in der typischen Comic-Grafik.

2K

Die Next-Level-Edition von Borderlands 3 beinhaltet neben dem Basis-Spiel auch noch jeweils den Multiversum-Finale-Form-Skin für die spielbaren Hauptcharaktere Zane, Amara, FL4K und Moze. Das Spiel beinhaltet darüber hinaus sowohl eine PS4- als auch eine PS5-Version. Bis zum 15. August 2024 könnt ihr Borderlands 3 noch für nur 7,49 Euro statt 74,99 Euro abstauben.

PlayStation-Rabatte für Shooter-Fans

Falls ihr Borderlands 3 bereits durchgespielt haben solltet, könnt ihr euch bei den Sommerangeboten im PlayStation-Store auch noch diverse andere Shooter-Hits zu Sparpreisen sichern – unter anderem sind Kracher wie Doom Eternal, Far Cry 5 und Hell Let Loose stark im Preis reduziert. (Quelle: PlayStation)

