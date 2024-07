Plötzlich Steam-Bestseller: Wunderschönes Mittelalterspiel erobert die Charts

Bei den Steam-Topsellern gibt es mal wieder einige Neueinsteiger – darunter auch die Mittelalteraufbausimulation TerraScape. Diese hat nach einiger Zeit im Early-Access-Programm auf Steam nun endlich die Version 1.0 erreicht und es dank eines Rabatts geschafft, sich einen Platz in der Top 10 zu sichern.

TerraScape schafft es in die Steam-Topseller

Nach etwas mehr als einem Jahr im Early-Access-Programm von Steam wagt sich TerraScape jetzt in den Full-Release. Am 17. Juli 2024 ist der entspannte City-Puzzler ganz offiziell erschienen und hat es dabei auf Anhieb geschafft, sich zum Steam-Topseller aufzuschwingen, wie ein Blick in die aktuellen Steam-Charts beweist. TerraScape verteidigt gerade wacker den zehnten Platz und kann sich damit vorm Newcomer-Kollegen The Crust platzieren.

Neben dem Full-Release dürfte vor allem die gleichzeitig laufende Rabattaktion zum Erfolg beitragen. Denn bis zum 31. Juli kriegt ihr TerraScape auf Steam für 10,49 Euro statt 14,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 30 Prozent (bei Steam anschauen).

TerraScape: Offizieller Release-Trailer

TerraScape Bitfall Studios

Für wen lohnt sich TerraScape?

Bei TerraScape handelt es sich nicht um ein anstrengendes Strategiespiel, in dem ihr mit KI-Gegnern um Ressourcen konkurriert oder versucht, ihnen ihre Ländereien streitig zu machen. Stattdessen gehört das Mittelalteraufbauspiel eher in die Kategorie der Puzzlespiele.

Eure Aufgabe ist es, auf einer schwebenden Insel eure Stadt nach und nach wachsen zu lassen. Dafür stehen euch unterschiedliche Gebäudetypen zur Verfügung, die mit der umliegenden Natur oder den angrenzenden Gebäuden harmonieren und so mehr Punkte freischalten. Passen Gebäude nicht zueinander, schalten sie hingegen negative Effekte frei.

Je geschickter ihr eure Gebäude platziert, desto länger läuft das Spiel und ihr könnt eurer Stadt nach und nach beim Wachsen zusehen. Unter Zeitdruck steht ihr in TerraScape übrigens trotzdem nie. Ihr könnt ihr euch bei jedem Zug so viel Zeit lassen, wie ihr wollt.

Gut zu wissen: Auch wenn TerraScape primär ein Cozy-Game für Einzelspieler ist, könnt ihr euch auch im Multiplayer mit euren Freunden messen und im Versus-Modus um die höchste Punktzahl kämpfen. Wer will, kann mit seinen Mitstreitern aber auch kooperativ an einem Strang ziehen – die Wahl liegt bei euch.