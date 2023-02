Die zu Xiaomi gehörende Marke Poco ist mittlerweile fünf Jahre auf dem Markt und will mit zwei neuen Smartphones die Mittelklasse aufrollen. Das Poco X5 und Poco X5 Pro kommen mit einer soliden Ausstattung und zu attraktiven Preisen nach Deutschland. Wenn ihr direkt zuschlagt, könnt ihr noch mehr sparen.

Xiaomi Poco X5 ist richtig günstig

Das Jahr ist noch ganz jung, doch schon jetzt kommen am 7. Februar zwei sehr interessante Xiaomi-Handys auf den Markt, die ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Das Poco X5 macht den Einstieg mit einem 6,67-Zoll-AMOLED-Display, das mit FHD+ auflöst und 120 Hz unterstützt. In Kombination mit dem Snapdragon 695 und bis zu 8 GB RAM sowie 256 GB internem Speicher soll eine hohe Leistung erreicht werden. Der Speicher lässt sich bei Bedarf erweitern. Das Display soll eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.200 Nits erreichen. Das wäre zu dem Preis wirklich sehr hell in der Mittelklasse.

Das Poco X5 gibt es in verschiedenen Farben. (Bildquelle: Poco)

Zur weiteren Ausstattung des Poco X5 gehört ein 5G-Modem, eine 48-MP-Triple-Kamera und 5.000-mAh-Akku, der mit 33 Watt schnell aufgeladen werden kann. Ein Netzteil müsst ihr euch nicht besorgen, denn das liegt dem Lieferumfang weiterhin bei. Außerdem könnt ihr hier noch klassische Kopfhörer über eine 3,5-mm-Klinkenbuchse anschließen und das Smartphone als Fernbedienung verwenden. Als Betriebssystem kommt MIUI 13 zum Einsatz. Die Android-Version wird nicht genannt. Der Preis startet bei 300 Euro für die Version mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Für 50 Euro mehr gibt es doppelten Speicher und 8 GB RAM.

Xiaomi Poco X5 Pro mit mehr Ausstattung

Das Poco X5 Pro gibt es in drei verschiedenen Farben. (Bildquelle: Poco)

Das Poco X5 ist schon ein starkes Handy für 300 Euro, doch mit dem Poco X5 Pro erhaltet ihr etwas mehr Ausstattung. Ihr bekommt auch hier das gleiche Display und somit ein ähnlich großes Handy. Nur verbaut Xiaomi in dem Fall den neueren Snapdragon 778G, dem bis zu 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Der Akku misst ebenfalls 5.000 mAh, lässt sich aber mit 67 Watt schnell aufladen. Xiaomi legt auch hier ein passendes Netzteil bei.

Verzichten müsst ihr bei diesem Modell auf einen microSD-Slot, dafür bekommt ihr eine 108-MP-Hauptkamera mit höherer Auflösung. Es sind zudem zwei Lautsprecher verbaut und es kommt das neuere MIUI 14 zum Einsatz. Der Preis startet bei 350 Euro für die Version mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Die Verdoppelung des Speichers kostet 50 Euro. Auch hier gibt es dann 2 GB RAM mehr.

Wer direkt zuschlägt, kann sparen

Wenn ihr euch das Poco X5 direkt kauft, könnt ihr 50 Euro sparen und zahlt dann nur noch ab 250 Euro. Bei Poco X5 Pro könnt ihr immerhin 30 Euro sparen, was den Preis auf 320 Euro reduziert (bei Poco anschauen).