Wer es noch nicht wusste, Disney+ zeigt hierzulande nicht nur Eigenproduktionen. So kam zuletzt mit „The A Word“ ein Hit aus Großbritannien zu uns. Jetzt folgt auch schon der erste Serien-Ableger, auch diesen gibt es exklusiv bei Disney+ zu sehen.

Jetzt bei Disney+: Serien-Ableger von „The A Word“

In Großbritannien bei der BBC rührte der kleine autistische Joe aus „The A Word“ eine ganze Nation. Bei uns startete die Hit-Serie erst kürzlich bei Disney+ – ganze sieben Jahre nach der Premiere. Wesentlich schneller geht dies jetzt mit dem Serien-Ableger „Ralph & Katie“. Der war bei der BBC erst im Herbst letzten Jahres zu sehen und steht ab sofort auch in Deutschland zum Abruf bereit (bei Disney+ ansehen).

„Ralph & Katie“ schließt an die Ereignisse der dritten und bisher letzten Staffel von „The A Word“ an. Im Mittelpunkt der neuen Serie stehen aber nicht Joe und seine Familie, sondern mit „Ralph & Katie“ das frisch vermählte Paar mit Down-Syndrom, welches wir schon in der Mutterserie kennen und lieben gelernt haben.

Der Trailer verschafft einen ersten Einblick:

Ralph & Katie – Trailer (BBC)

Auf das Paar warten allerlei Hindernisse und Herausforderungen, nicht ungewöhnlich für ein junges Ehepaar, gleich ob mit oder ohne sichtliche Einschränkungen.

Überzeugende Vorstellung

Bei Kritikern und Zuschauern kommt das Spin-Off gut an. Eine IMDb-Bewertung von 7,8 bei maximal 10 Punkten verspricht gelungene Fernsehunterhaltung. An dieser Stelle seihen einige Wortmeldungen zitiert (übersetzt):

„Ich mochte die Charaktere und die Art, wie sie sich entwickeln. Die Schauspieler sind absolut glaubwürdig, und ich bin mit ihnen allen warm geworden.“

„Es handelt sich um eine ganz besondere Serie, und ich würde behaupten, dass man The A Word nicht gesehen haben muss, um sie zu verstehen, aber es könnte hilfreich sein, die Charaktere und die Schwierigkeiten, mit denen die beiden konfrontiert waren, um an diesen Punkt zu gelangen, kennenzulernen.“

„So eine wunderbare Erfahrung, die das Leben normaler Menschen mit einschließt, herzerwärmend und einfach perfekt.“

Dem können sich die Profi-Kritiker bei Rotten Tomatoes nur anschließen, die sind dann auch gleich mal zu 100 Prozent von „Ralph & Katie“ überzeugt – besser geht es nicht.

Muss man gesehen haben:

Die erste Staffel besteht aus insgesamt sechs Episoden mit einer überschaubaren Lauflänge von jeweils 26 bis 29 Minuten. Eine potenzielle zweite Staffel wurde bis jetzt noch nicht bestätigt. Man sollte sich davon aber nicht abhalten lassen, die erste Staffel ab sofort bei Disney+ zu sehen. Es dürfte sich lohnen.